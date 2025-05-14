Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında önceki akşam İngiltere'nin başkenti Londra'da konser verdi.
Daha önce Adele, Beyoncé, Ed Sheeran ve Elton John gibi dünya yıldızlarının iz bıraktığı ikonik O2 Arena'da sahne alan megastar, şarkılarıyla hayranlarına hafızalarından silinmeyecek anlar yaşattı.
Tarkan'ı izleyenler arasında oyuncu Zerrin Tekindor da vardı.
Tarkan'la fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tekindor "Uzun zamandır bir konserde bu kadar heyecanlı, coşkulu ve yerinde duramayan bir kalabalık görmemiştim. Tarkan, hepimizin özlediği o ortak ruhu canlandırdı" ifadelerini kullandı.