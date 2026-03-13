Megastar Tarkan, geçtiğimiz ay 7 yıl aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik seri, 4 Şubat gecesi yapılan finalle sona erdi. Şarkıları, sahnedeki enerjisi ve zaman zaman sürpriz konuklarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan, İstanbul konserleriyle uzun süre gündemde kaldı.

ABU DHABİ KONSERLERİ İPTAL

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Tarkan’ın yeni durağı Abu Dhabi’ydi. Köşe yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’deki “Gel Konuşalım” programında aktardığına göre, Tarkan ve ekibi bölgedeki gelişmeler nedeniyle 16 ve 17 Nisan’da yapılması planlanan Abu Dhabi konserlerini iptal etme kararı aldı.

YEREL YÖNETİM KONSERLERİN GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan, bölgedeki organizasyonların iptalleri, Abu Dhabi ve Dubai yönetimlerini harekete geçirdi. Dubai yerel yönetimi, konserlerin gerçekleşmesi için görüşmelerini sürdürürken, Tarkan hayranları gelişmeleri yakından takip ediyor.