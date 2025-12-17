Tarkan, avcılığın yasaklanması ve hayvanların yaşam haklarının koruma altına alınmasıyla ilgili çağrı yaptı.

"AVCILIK YASAKLANSIN"

Doğa Derneği'nin hazırladığı bir videoyu 'Avcılık yasaklansın' ve 'Ayılar yaşasın etiketiyle Instagram'da paylaşan Megastar şu ifadeleri kullandı:

"Hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Avcılık yasaklansın. Hayvanların yaşam hakkı koruma altına alınsın."

"BU NE VİCDANA SIĞAR NE DE İNSANLIĞA"

"Her canlının yaşama hakkı vardır. Kendimizi üstün görüp yaşamı o canlının elinden almak gibi bir hakkımız olamaz. Bu ne vicdana ne de insanlığa sığar."

"Unutmayalım ki hayvanlar bizim yaşam alanlarımızı değil biz onların yaşam alanlarını istila ediyoruz. İşimize gelmediğinde onları öldürmek, yok etmek bir seçenek olamaz."

"Doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü doğa yoksa biz de yokuz."