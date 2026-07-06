Hem sahne performansı hem de konserleriyle gündemden düşmeyen Tarkan, bu kez imaj değişikliğiyle konuşuldu. Megastar, saçlarını kısacık kestirdiği yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul ve Ankara konserlerinin ardından Almanya’nın Dortmund kentinde sahne alan Tarkan, konser sonrası kuliste imajını yeniledi. Ünlü sanatçı, saçlarını yaz sezonu için kısacık kestirdi.

TARKAN'IN YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Tarkan, takipçilerine “Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?” sözleriyle seslendi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, sosyal medya kullanıcıları Megastar’ın yeni imajına binlerce yorum yaptı. Ünlü isimler de Tarkan’ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Demet Akalın “daima number 1” yorumunu yaparken, Ebru Polat ise “Bir insanın her hali mi güzel olur” ifadelerini kullandı.

Nilgün Belgün ve Deniz Seki ise kalpli göz, ateş ve nazar boncuğu emojileri yolladı.