Seneler sonra İstanbul'da konser maratonuna başlayan Tarkan, hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Türkiye'nin megastarı, konser serisinin altıncı gecesinde dün Volkswagen Arena'da yine unutulmaz anlar yaşattı.

Geçen hafta komedyen Cem Yılmaz'la sahnede 'Kuzu Kuzu' adlıyı şarkısını seslendiren Tarkan, hayranlarına önceki akşam bir sürpriz daha yaptı.

Melike Şahin, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Pınar Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği konser gecesinde Tarkan, bu kez meslektaşı Sibel Can ve komedyen Ata Demirer'i sahnesine konuk etti.

Tarkan'ın "Benim yıllar önce Sibel Can'a verdiğim bir 'Çakmak Çakmak' adlı bir şarkım vardı. Onu ben de söylemek istedim bu gece. Benden de dinlemek ister misiniz?" sözleri sonrası sahneye Sibel Can da geldi. Birlikte 'Çakmak Çakmak' şarkısını söyleyen ikili sahnede adeta döktürdü.

"LOCADA OTURMAKLA OLMAZ"

Ardından Sibel Can yanındayken bir anons daha yapan Tarkan, "Çok sevdiğimiz bir sanatçı dostumuz daha var. Locada oturmakla olmaz, gel buraya bekliyorum sevgili Ata Demirer" diyerek komedyeni sahneye davet etti.

Tarkan, Sibel Can ve Ata Demirer, 'Gül Döktüm Yollarına' şarkısını söyledi. Sibel Can ve Tarkan ile birlikte müziğin ritmine kendini kaptıran Ata Demirer de dans figürleriyle arkadaşlarına eşlik etti.

Sonrasında Tarkan'ın 'Ahde Vefa' albümünde seslendirdiği 'Zeytin Gözlüm' ve 'Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine' adlı şarkıları da seslendiren üçlünün enerjisi ve performansları sosyal medyada gündem oldu.

AJDA PEKKAN'I KONUK EDECEK

Öte yandan Tarkan yeni konserinde bu kez Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ı konuk edecek.

Snob Magazin’in haberine göre; Tarkan ve Ajda Pekkan aynı sahnede buluşacak. İkili 'Yakar Geçerim', 'Şıkıdım' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' gibi şarkıları birlikte seslendirecek.