Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kuzyaka Köyü’nde sabaha saatlerinde bindikleri traktör ile zeytin tarlasına giden 67 yaşındaki Hasan Kocataş ile 63 yaşındaki eşi Tennur Kocataş dere yatağında traktörün devrilmesi ile altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri traktörün altında kalan Tennur Kocataş’ın yaşamını yitirdiğini eşi Hasan Kocataş’ın ise ağır yaralandığını saptadı. Hasan Kocataş ambulans ile Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alınırken, eşi Tennur Kocataş’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.