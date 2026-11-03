İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki Ashmansworth köyü yakınlarında yapılan saha taramasında, yaklaşık 1000 yıllık saf altın bir süs eşyası bulundu. Highclere Kalesi civarındaki tarım arazisinde tespit edilen eserin, Hristiyan ikonografisinde yer alan "Tanrı'nın Eli" sembolünü tasvir ettiği açıklandı.

Tarihi eseri gün yüzüne çıkaran 58 yaşındaki araştırmacı Nick Berry, yüzeye yakın noktada neredeyse kusursuz durumda bir altın parıltısıyla karşılaştığını bildirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerde nesnenin erken Orta Çağ Anglo-Sakson dönemine ait olduğu belirlendi.

ESERİN DÖNEMİ VE KÖKENİ HANGİ YILLARA DAYANIYOR?

Uzmanlar tarafından 9. veya 10. yüzyıla tarihlendirilen altın kolyenin, dönemin yüksek zümresine veya soylu bir kişiye ait bir vücut süsü olduğu tahmin ediliyor. El biçiminde işlenmiş kolyenin yüzeyinde dönemin zanaat tekniklerini yansıtan küçük oyuklar ve girintiler dikkat çekiyor.

"TANRI'NIN ELİ" TASVİRİ NEYİ SİMGELİYOR?

Hazine araştırmaları uzmanı Julian Evan-Hart, figürün geç Sakson ve Viking dönemlerindeki kilise sanatında ve gümüş sikkelerde sıkça görülen ilahi bir motifi yansıttığını açıkladı. Bu dini sembolün o dönemde manevi koruma ve statü göstergesi olarak soylular tarafından taşındığı kaydediliyor.

RESMİ HAZİNE STATÜSÜ SÜRECİ

Buluntunun yerel arkeoloji birimlerine bildirilmesinin ardından kolye, detaylı inceleme için British Museum'a teslim edildi. İngiltere kanunları çerçevesinde resmi olarak hazine kabul edilen eserin değerinin yüz binlerce sterline ulaşabileceği belirtiliyor. Bir kamu müzesi tarafından satın alınması durumunda elde edilecek bedel, arazi sahibi ile bulan kişi arasında paylaştırılacak.

Araştırmacı Nick Berry, 30 yılı aşkın süredir dedektörle saha taraması yaptığını ve böylesi nadir bir parçayla ilk kez karşılaştığını ifade etti. Eserin, İngiltere'deki erken Orta Çağ kuyumculuk mirasına ve dönemin dini sanat tarihine ilişkin kayıtlara önemli katkı sunması bekleniyor.