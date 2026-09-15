Edirne'de ayçiçeğinin kuraklık koşullarındaki performansını belirlemek amacıyla yürütülen proje kapsamında, farklı dönemlerde ve farklı toprak işleme yöntemleriyle ekilen ayçiçeklerinin hasadı gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yürütülen "Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi" ikinci yılında da devam etti.

Proje kapsamında ayçiçekleri şubat, mart ve nisan aylarında ekildi. Pullukla toprak işlenerek ekim, kazık çekilerek ekim ve doğrudan anıza ekim yöntemleri birer aylık aralıklarla uygulanarak farklı koşulların verim üzerindeki etkisi araştırıldı.

HASAT ÇALIŞMALARI TARLADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İkinci yıl yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadı, tarlada düzenlenen programla yapıldı. Hasat çalışmalarına ekipler katılırken, ürünler biçerdöverlerle toplandı.

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun da proje kapsamında yürütülen çalışmaları tarlada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Coşğun, Edirne'nin ayçiçeği üretimindeki yerine ilişkin verileri paylaşarak, 2025 yılında kentte 1 milyon 238 bin 368 dekarlık alandan 173 bin 258 ton ayçiçeği üretildiğini belirtti.

Edirne'nin Türkiye ayçiçeği üretiminde yüzde 11'lik payla üçüncü sırada bulunduğunu ifade eden Coşğun, şunları söyledi: "Bu sene ise tahmini 1 milyon 261 bin 191 dekar alandan 252 bin 267 ton üretim beklenmektedir. Verimi artırmak için uygulanan 3 senelik projedeki farklı ekim yöntemlerinden hangisinin çiftçimiz açısından daha iyi olduğunu belirleyeceğiz. 2027 hasadı sonrası kapsamlı bir rapor çıkarılacak."

ERKEN EKİM VE ANIZA EKİM ÖNE ÇIKTI

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, projenin ilk yılında elde edilen sonuçlarda erken ekim ile anıza ekim yöntemlerinin dikkat çektiğini belirtti. Geçen yılki sonuçlara göre bu yöntemlerde dekar başına yaklaşık 40 kilogram daha fazla ürün alındığını aktaran Köse, tek yıllık verilerin kesin bir değerlendirme için yeterli olmayacağını vurguladı.

Köse, denemenin bu yıl aynı parselin farklı bir bölümünde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu yıl ekimi aynı parselin farklı bir yerine yaptık. Anıza ekim yöntemi aynı verileri verecek mi göreceğiz. Önümüzdeki yıl da denedikten sonra 3 yıllık verilerin ortalamasını üreticilerimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Geçen sene anıza ekimde verim daha iyiydi. Bu yıl da gördüğümüz kadarıyla iyi" diye konuştu.

ANIZA EKİMDE MALİYET AVANTAJI

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ise doğrudan anıza ekim yönteminin avantajlarının daha önce gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarında görüldüğünü söyledi.

Çiftçilerin yöntemin sağladığı avantajları gördükçe anıza ekime yöneleceğini belirten Kırbiç, "Anıza ekimin bir faydası da masrafların daha az olması. Hem topraktaki su kaybını önleyerek hem de düşük mazot ve işçilik maliyetiyle çiftçimize daha yüksek gelir imkanı sağlayacaktır" dedi.

Projenin uygulandığı tarlanın sahibi Birol Devirgen de anıza ekim yönteminin diğer uygulamalara kıyasla daha verimli göründüğünü ifade etti. Projede elde edilen kesin verim sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.