Adana'nın Çukurova ilçesinde 215 bin dönümlük alanda yetiştirilen erkenci limonların hasadına başlandı. Kent genelinde sezon boyunca yaklaşık 700 bin ton rekolte beklenirken, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı gündeme geldi.

Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, üreticiden 5 liraya alınan limonun sebze halinde 10 liraya satıldığını, fiyatın semt pazarlarında 40 liraya, marketlerde ise 100 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE FİYAT FARKINDAN ŞİKAYETÇİ

Hasatla birlikte sebze halinde satışa sunulan limonlarda yaşanan fiyat farkına dikkat çeken Doğan, ürünleri satmakta zorlandıklarını belirtti. Doğan, "Limonu satmakta ve müşteri bulmakta güçlük çekiyoruz. Sebze halimizde 10 liraya sattığımız limonun fiyatı, halden pazara gidene kadar 10 katına kadar yükseliyor. Bizler burada 10 liraya limon satamazken, marketlerde 100 liraya yakın fiyata satılıyor. Üreticiden tüketiciye herkes mağdur" dedi.

FİYAT MAKASININ DARALTILMASI İSTENİYOR

Halin dışında yapılan korsan satışların fiyat farkını daha da artırdığını savunan Doğan, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyledi. Doğan, “Halin dışında korsan ürün satan kişiler bizleri mağdur ediyor. Makas farkının fazla olmasından dolayı tüketiciye ürünleri ucuz fiyatla ulaştıramıyoruz. Bütün ürünlerin denetim altına alınıp, maksimum fiyatla sınırlandırılmalıdır. Tüketicimiz 1 kilo limon almak yerine 5 kilo alacak, hem çiftçinin elinde kalmayacak hem de tüketici ürünü evlerinde yiyebilecek. Yetkililerden aradaki fiyat farkı konusunda denetimlerini sıklaştırmalarını ve gereken önlemleri almalarını istiyoruz” diye konuştu.

ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BULAMIYOR

Limon üreticisi Özcan Egin de artan maliyetlere ve ürünün tarladaki fiyatıyla marketteki satış bedeli arasındaki farkına dikkat çekti. Egin, “Aylarca limonu bir bebek büyütür gibi emek vererek yetiştiriyoruz. Gübresi, ilacı derken verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Bugün tarlalarımızda 5 liradan sattığımız limona alıcı bulamıyoruz. Ürün bolluğu var, ihracat da yapılmadığı için ürün elimizde kaldı. Müşterilerimize fiyatlarımızı söylediğimizde dalga geçtiğimizi düşünüyorlar. ‘Markette 100 liraya kadar fiyatlar çıkıyor’ diye soruyorlar. Aracılar fahiş fiyata satıyor. Biz de mağduruz, tüketiciler de mağdur. Çiftçi yaptığı masrafın karşılığını alamıyor, hasat zamanı geldiğinde elimiz boş kalıyor” ifadelerini kullandı.