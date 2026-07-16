Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve çevre dostu tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye'de bir ilke imza attı. Domates üretiminde ciddi rekolte ve kalite kayıplarına yol açan Tuta absoluta (domates güvesi) zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatan belediye, üreticilere ücretsiz "Akıllı Böcek Kiti" dağıtımını gerçekleştirdi. Pilot bölge olarak belirlenen Ayaş, Güdül ve Beypazarı ilçelerinde hayata geçirilen proje, hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de sofralara daha sağlıklı ürünler ulaştırmayı hedefliyor.

KİMYASAL İLAÇ YERİNE BİYOLOJİK ÇÖZÜM

Projenin detaylarını paylaşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, uygulamanın çevre, üretici ve tüketici sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Dağıtılan böceklerin bölgenin kendi ekolojisinde zaten var olan doğal türler olduğunu belirten Tüzün, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı:

"Bu faydalı böcekleri özel kutular içerisinde üreticilerimize teslim ediyoruz. Kutudan çıkan böcekler 2 ila 3 gün içinde aktif hale gelerek yaklaşık 10 gün boyunca ürünü koruyor. Özellikle kimyasal mücadelesi oldukça güç olan domates güvesine (Tuta) karşı bu yöntemle başarı sağlamayı hedefliyoruz. Akıllı böcekler sadece domates güvesini değil, ürünlere zarar veren diğer kelebek türlerini de baskı altına alacak."

Kırıkkale Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı ise biyolojik mücadelenin bilimsel arka planını açıklayarak, tercih edilen faydalı arıcık türünün zararlı kelebeklerin yumurtalarına kendi yumurtasını bırakarak üremelerini engellediğini belirtti. Tatlı, bu yöntemin en ekonomik ve çevre dostu mücadele biçimi olduğunu vurguladı.

147 DEKARLIK ALANDA %100 HİBE İLE UYGULAMA

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, ilk etapta 47 üreticiye toplam 147 dekarlık alan için biyolojik mücadele kitlerinin %100 hibe oranıyla dağıtıldığını açıkladı. Sürecin yakından takip edileceğini belirten Zobu, "Ekiplerimiz her 15 günde bir sahada inceleme yapacak ve çiftçilerimizle birlikte yeni salınımları gerçekleştirerek süreci düzenli gözetim altında tutacak. Temel amacımız, tarımda kontrolsüz pestisit (tarım ilacı) kullanımını azaltarak sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmak" dedi.

HEM MALİYET ARTIŞI HEM KİİMYASLA DERDİNİ BİTİRECEK

Projeden yararlanan bölge üreticileri, yüksek girdi maliyetleri ve kimyasal ilaçların yan etkilerinden şikayetçi olduklarını belirterek yeni uygulamayı desteklediklerini ifade etti.

Üretici Alparslan Taşdelen bölgede yoğun sebze üretimi yapıldığını belirterek, bu yöntem sayesinde yoğun ilaç kullanımından kurtulmayı ve daha sağlıklı ürünler yetiştirmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

Bir başka üretici Betül Akpınar isekKimyasal ilaçların doğadaki yararlı böceklere ve arılara zarar verdiğine dikkat çekerek, biyolojik mücadelenin su, mazot ve işçilik maliyetlerinden de ciddi tasarruf sağlayacağını vurguladı.

Ankara genelinde yaygınlaştırılması planlanan proje ile kimyasal kalıntılardan arınmış, katma değeri yüksek ve çevreye zarar vermeyen sürdürülebilir bir tarım ekosisteminin inşa edilmesi amaçlanıyor.