336 bin dekar alanda olgunlaşan kabakların oluşturduğu renk cümbüşü hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de doğaseverler ile fotoğraf meraklılarının akınına uğruyor. Kayseri’de Erciyes Dağı’nın eteklerinde yeşil ve sarının tonlarıyla görsel bir şölene dönüşen "sarı altın" tarlaları, kent ekonomisine de her yıl milyonlarca liralık katkı sunuyor.

TARLADA "SARI ALTIN" HASADI BAŞLADI

Toprakla buluştuğu ilk günden itibaren büyük bir emek ve titizlikle yetiştirilen çerezlik kabaklar için hummalı hasar mesaisi başladı. Tarlalardan tek tek toplanan kabaklar, çekirdeklerinden ayrıştırılarak kurutulma aşamasına getiriliyor.

Güney Aşağı Mahallesi'nde uzun yıllardır çiftçilik yapan Mehmet Gel, Erciyes eteklerinde yaklaşık 30 yıldır kabak çekirdeği ürettiklerini belirterek, "Türkiye'nin yüzde 30-35'inin kabak çekirdeği üretimi Kayseri'de yapılıyor." dedi. Dekar başına ortalama 130 ila 160 kilogram ürün elde ettiklerini vurgulayan Gel, "Erciyes eteklerindeki kabaklarımız, sarı görselleriyle çok güzel gözüküyor. İnşallah güzel bir fiyata da satabiliriz." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM ÜSSÜ

Bölge halkından Nezir Ötegen ise kabak çekirdeğinin ilçe için vazgeçilmez bir geçim kaynağı haline geldiğini belirterek, "Erciyes'i kışın kar süsler, yazın da kabak çekirdeğinin görselliği süslüyor. Fotoğraf sanatçıları için aranıp da bulunamayan görsellik arz ediyor. Bundan dolayı da 'sarı altın' olarak değerlendiriliyor. Çiftçilerimiz, son zamanlarda bayağı da ilgi gördü çünkü görsellik bakımından Develi ve Erciyes'e ayrı bir değer katıyor diyebiliriz. Hem sofraların bereketi hem de Erciyes'in güneyinde susuz ve sulu tarıma da ayrı bir değer katıyor. Türkiye'deki üretimin 3'te 1'i Erciyes'in güneyi ve doğusundaki Tomarza, Develi, Yeşilhisar bölgelerinde yani Erciyes'in eteklerinde gerçekleştiriliyor" dedi.