Fransa'nın merkezindeki Auvergne bölgesinde yaşayan 52 yaşındaki çiftçi Michel Dupont'un arazisinde yaptığı keşif, kısa sürede ülke gündemine taşındı. Yaklaşık 150 ton altın içerdiği belirtilen yatağın değerinin 4 milyar euro civarında olduğu tahmin edildi. Ancak büyük bir ekonomik fırsat olarak görülen keşfin ardından bölgede işler beklendiği gibi ilerlemedi. Fransız yetkililer, çevresel etkiler ve yasal süreçler değerlendirilene kadar bölgedeki faaliyetleri durdurdu.

ALTIN BULDU AMA FAYDALANAMIYOR

Fransa'da yer altı kaynaklarının özel mülkiyete ait arazilerde bulunması, bu kaynakların doğrudan arazi sahibinin kullanımına geçmesi anlamına gelmiyor. Devletin denetimindeki madencilik faaliyetleri, ilgili izin ve yasal düzenlemelere tabi tutuluyor.

Bu nedenle Dupont'un keşfettiği altın yatağını işletmesi henüz mümkün olmadı. Bölgenin mühürlenmesiyle birlikte keşfin nasıl değerlendirileceği ve madencilik faaliyetlerine izin verilip verilmeyeceği belirsizliğini korudu.

KÖYLÜLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Altın keşfi, bölge sakinleri arasında da görüş ayrılıklarına neden oldu. Bir kesim, olası madencilik faaliyetlerinin yeni yatırımlar getirebileceğini ve yerel ekonomiyi canlandırabileceğini düşünüyor.

Diğer kesim ise endüstriyel madenciliğin doğal çevreye, kırsal yaşama ve bölgenin mevcut düzenine zarar verebileceğinden endişe ediyor. Böylece büyük bir servet ihtimali olarak görülen keşif, köyde ekonomik beklentilerle çevresel kaygıları karşı karşıya getirdi.