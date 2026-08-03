Britanya'da tek bir kap içinde bulunan en büyük Roma sikke hazinesi olarak kayıtlara geçen keşif, yeniden incelendi. Araştırmacılar, sikkelerin dizilişi ve seramik kabın yerleştirilme biçiminin, hazinenin kısa süre içinde planlı bir törenle gömüldüğüne işaret ettiğini belirtti.

SIRRI SİKKELERİN DİZİLİŞİ ORTAYA ÇIKARDI

Araştırmacılar, seramik kabın içindeki en genç sikkelerin orta katmanlarda yer aldığını tespit etti. Bu sıra dışı diziliş, hazinenin uzun yıllar boyunca azar azar biriktirilmediğini, tek seferde düzenli şekilde yerleştirildiğini gösteriyor.

Yaklaşık 160 kilogram ağırlığındaki seramik kabın, sikkelerin baskısıyla kırılmaması için önce toprağa yerleştirildiği, ardından bulunduğu yerde doldurulduğu değerlendiriliyor. Bu bulgu da hazinenin önceden planlanarak gömüldüğü görüşünü güçlendiriyor.

ROMA DÖNEMİNE DAİR YENİ İPUÇLARI SUNDU

Hazinedeki sikkeler M.S. 253 ile 305 yılları arasına tarihleniyor ve Roma İmparatorluğu'nun siyasi açıdan en çalkantılı dönemlerinden izler taşıyor. Koleksiyonda, merkezî Roma yönetiminin yanı sıra Galya İmparatorluğu ve Britanya'da kısa süre hüküm süren İmparator Carausius dönemine ait yüzlerce sikke de bulunuyor.

Uzmanlara göre yeni değerlendirmeler, hazinenin yalnızca büyük bir servet olmadığını, aynı zamanda Roma Britanyası'ndaki dini uygulamalar ve toplumsal yaşam hakkında önemli bilgiler sunduğunu ortaya koyuyor.