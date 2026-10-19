Almanya'nın Ren bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan amatör bir define avcısı, hayatının en büyük keşiflerinden birine imza attı. İlk başta birkaç eski sikke bulan adam, aramaya devam ettiğinde Roma dönemine ait yüzlerce gümüş parayla karşılaştı. Arkeologların incelemesiyle hazinenin büyüklüğü ve tarihî önemi de netleşti.

TOPRAĞIN ALTINDAN 934 ADET GÜMÜŞ SİKKE ÇIKTI

Ren bölgesinde keşfedilen hazinede toplam 934 adet Roma gümüş sikkesi bulunuyor. Yaklaşık 3,1 kilogram ağırlığındaki sikkeler, günümüz Almanya topraklarında İmparator Hadrian dönemine ait bilinen en büyük sikke hazinesi olarak tanımlanıyor. Dünya genelinde aynı döneme ait daha büyük yalnızca dört sikke hazinesinin bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, keşfin arkeoloji dünyası açısından taşıdığı önemi artırıyor.

SİKKELER ARASINDA 270 YILDAN FAZLA FARK VAR

Hazinedeki sikkelerin tarihlendirilmesi de dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. En eski sikke MÖ 148 yılına, en yeni sikke ise MS 124/125 yıllarına tarihleniyor. Böylece aynı hazinede aralarında 270 yıldan fazla zaman bulunan paralar bir araya geliyor.

Uzmanlar, hazinenin MS 2. yüzyılın ikinci çeyreğinde toprağa gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Sikkelerin bir bölümünün toprak bloğu hâlinde çıkarılması üzerine yapılan X-ışını incelemelerinde seramik kap parçaları ve saman kalıntıları da tespit edildi. Bu bulgular, paraların bir kap içerisinde saklanmış olabileceğine işaret ediyor.

SERVETİN SAHİBİNE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Arkeologlar, sikkelerin güvenli bir yerde saklanmak amacıyla gömüldüğünü düşünüyor. Hazinenin neden yeniden çıkarılmadığı ise bilinmiyor. Paraları saklayan kişinin hayatını kaybetmiş olması, hazinenin yüzyıllar boyunca toprak altında kalmasının olası nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sikkelerin ait olduğu dönemde Roma İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri olan Köln ve çevresi, siyasi, askerî ve ekonomik açıdan stratejik bir konumdaydı. Bu nedenle keşif, bölgenin Roma dönemindeki ekonomik yaşamına ilişkin önemli bilgiler de sunuyor.

TARİHÎ HAZİNE SERGİLENECEK

Bulunan sikkeler artık Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine ait. Keşfi yapan amatör define avcısına ise ödül verileceği bildirildi.

Sikkelerin bir bölümü eylül ayında Bonn'da ilk kez halka sunuldu. Hazinenin tamamının ise Mart 2027'den itibaren Bonn'daki LVR-LandesMuseum'un kalıcı arkeoloji sergisinde ziyaretçilerle buluşturulması bekleniyor.