Muğla’nın dünyaca ünlü Gökova Körfezi’nde asırlardır sürdürülen meşakkatli tarım geleneği, tarihin en büyük dönüşümlerinden birine sahne oluyor. Denizden esen ve "Deli Memet" olarak anılan rüzgarın taşıdığı iyot sayesinde eşsiz bir aroma kazanan coğrafi işaretli Gökova susamında, tam 80 kişinin günlerce sürdürdüğü zorlu mesaiyi tek bir güne indirerek bölge tarımında adeta yeni bir çağ başlattı.

TARLALARDA 'DELİ MEMET' MUCİZESİ

Muğla'nın eşsiz Gökova Körfezi kıyılarında yetişen coğrafi işaretli ünlü Gökova susamında tarihi bir kırılma noktası yaşanıyor. Yörede "Deli Memet" adıyla bilinen ve denizden eserek getirdiği iyot sayesinde ürüne o kendine has aromayı ve yüksek yağ oranını kazandıran rüzgar, bu yıl tarlalarda ilk kez teknolojik bir hamleyle buluştu. Yıllardır tamamen bilek gücüne dayanan meşakkatli süreç, işçi krizinin patlak vermesiyle yerini biçerdöverlere bıraktı.

80 KİŞİNİN YAPTIĞI İŞ 1 GÜNE DÜŞTÜ

Muğla'nın Akçapınar Mahallesi’nde tam 50 yıldır susam üreticiliği yapan emektar isimlerden Süleyman Akzeybek, tarladaki bu tarihi değişimi şaşkınlıkla karşılayanlar arasında. Eskiden insan gücüyle tek tek sökülüp destelenen, ardından sopalarla dövülerek elekten geçirilen yorucu süreci değerlendiren Akzeybek, "Daha önce 80 kişinin yaptığı işi, biçerdöverle bir günde yapabiliyoruz" sözleriyle dönüşümün boyutunu gözler önüne serdi.

BİÇERDÖVERİ SUSAM İÇİN ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLADI

Geleneksel ürünü makineyle toplamak hiç de kolay olmadı. Yaklaşık 30 yıldır biçerdöver çalıştıran tecrübeli usta Mustafa Çakmak, tarladaki ürün kaybını sıfıra indirmek için özel bir mühendislik çalışması gerçekleştirdi. Makinede yaptığı modifikasyonları anlatan Çakmak, "Çiftçimizin işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.

HİBE DESTEĞİYLE 15 BİN DÖNÜME ULAŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı %75 hibe desteği ve özel sözleşmeli tarım modelleri sayesinde bölgedeki susam tarlaları 15 bin dönüm büyüklüğe ulaştı. Ziraat odalarına teslim edilen 2 yeni özel hasat makinesiyle çiftçinin sırtındaki yük hafifletilirken, yağış riskine karşı gece geç saatlere kadar süren hummalı çalışmayla Muğla genelinde bu yıl 1600 tonluk rekolteye ulaşılması hedefleniyor.