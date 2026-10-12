İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde 2009 yılında yapılan bir arama, büyük bir tarihi hazinenin ortaya çıkarılmasıyla sonuçlandı. Metal dedektörü kullanan Terry Herbert, sıradan bir tarlada Anglo-Sakson dönemine ait binlerce altın ve gümüş parça buldu. Keşif, İngiltere'de gerçekleştirilen en önemli arkeolojik buluntulardan biri olarak kayıtlara geçti.

TARLADA BİNLERCE ALTIN VE GÜMÜŞ PARÇA BULUNDU

Staffordshire bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan Terry Herbert, 2009 yılında toprağın altında tarihi eserler tespit etti. Yapılan keşifte Anglo-Sakson döneminden kalma binlerce altın ve gümüş parça ortaya çıkarıldı. Sıradan bir tarım arazisinde bulunan eserler, İngiltere'nin arkeolojik mirası açısından önemli bir keşif olarak değerlendirildi.

HAZİNEYİ KİM BULDU?

Tarihi hazine, 2009 yılında metal dedektörü kullanan Terry Herbert tarafından keşfedildi. İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki bir tarlada gerçekleştirilen aramada bulunan altın ve gümüş eserlerin Anglo-Sakson dönemine ait olduğu belirlendi. Binlerce parçadan oluşan buluntu, ülkenin en önemli arkeolojik keşifleri arasında yer aldı.

ANGLO-SAKSON DÖNEMİNE AİT ESERLER

Toprak altından çıkarılan altın ve gümüş parçaların Anglo-Sakson dönemine ait olması, keşfin tarihi önemini artırdı. İngiltere'nin geçmişine ışık tutan eserler, aynı zamanda dönemin maddi kültürüne ilişkin önemli arkeolojik buluntular arasında yer aldı.

İNGİLTERE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDEN BİRİ

Staffordshire'da ortaya çıkarılan hazine, içerdiği binlerce altın ve gümüş parça nedeniyle İngiltere tarihinin en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden biri oldu. 2009 yılında sıradan bir tarlada bulunan eserler, Anglo-Sakson döneminden günümüze ulaşan önemli tarihi buluntular arasında gösterildi.