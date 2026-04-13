Rafal Wesolowski isimli araştırmacı tarafından bir tarlada tesadüfen bulunan yüzük, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, bin yılı aşkın süredir toprak altında kalan eserin, dönemin üst düzey elitlerine ait özel bir takı geleneğinin parçası olduğunu belirtiyor. Bulgular, yüzüğün sadece bir ziynet eşyası değil, aynı zamanda sahibini koruduğuna inanılan bir "tılsım" olarak kullanıldığını gösteriyor.

ÜZERİNDE SİHİR FÖRMÜLLERİ YAZILI

Heritagedaily.com tarafından paylaşılan bilgilere göre arkeologlar, buluntuyu Britanya Müzesi'ndeki ünlü Kingmoor yüzüğüyle kıyaslıyor. Bu tip yüzüklerin üzerinde sahiplerinin isimleri yerine, dönemin inanç sistemine göre "antivirüs" işlevi gören sihirli formüllerin kazılı olduğu saptandı. Kazınan runik büyülerin; hastalıklara, nazara ve savaşta yaşanabilecek başarısızlıklara karşı koruma sağlaması amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Yapılan teknik incelemeler, yüzüğün üzerindeki çizgisel işleme tekniklerinin Whitley Hill yüzüğüyle tamamen aynı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu benzerliğin 8. ve 10. yüzyıllar arasında sadece toplumun en üst tabakasının erişebildiği çok özel bir mücevher geleneğine işaret ettiğini vurguluyor. Taşınabilir Antik Eserler Servisi (PAS) yetkilisi Lisa Brandl, eserin işçilik kalitesinin dönemin "entelektüel eliti" tarafından üretildiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

BİLİNMEYEN BİR YERLEŞİMİN HABERCİSİ

Aynı bölgede gümüş yüzüğün yanı sıra Anglo-Sakson dönemine ait bir toka da bulundu. Uzmanlar, bu değerli eşyaların bir arada bulunmasının, Quadring bölgesinde daha önce haritalandırılmamış ve üst sınıfa ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşimin varlığına işaret edebileceğini bildiriyor. Eserlerin resmi kayıt işlemlerinin ardından müze koleksiyonuna dahil edilmesi bekleniyor.