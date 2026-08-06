

Manisa'da geçtiğimiz hafta başlayan domates hasadıyla birlikte kurutmalık domates üretimi de hız kazandı. Gediz Ovası'nda hasat edilen domatesler geniş sergi alanlarına tek tek dizilirken, tarlalarda oluşan kırmızı manzara dikkat çekiyor. Güneş altında doğal yöntemlerle kurutulan domatesler, işlendikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın 91 farklı ülkesine gönderiliyor.

Türkiye'nin kurutulmuş domates üretiminde öne çıkan merkezlerinden biri olan Manisa'da üreticiler yoğun mesai harcıyor. Tarlalardan toplanan domatesler işçiler tarafından ikiye bölünerek kurutma alanlarına yerleştiriliyor. Tuzlama işlemi tamamlanan ürünler yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında bekletiliyor. Kuruma sürecini tamamlayan domatesler daha sonra tesislere taşınarak paketlenip ihracata hazır hale getiriliyor.

EKİM ALANLARI SON YILLARDA BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI

Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, ilçede yaklaşık 15 bin dekarlık alanda domates üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, son yıllarda yükselen üretim maliyetleri ve piyasa şartlarının ekim alanlarını önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda 40 ila 50 bin dekara ulaşan üretim alanlarının bu sezon 15 bin dekara kadar gerilediğini söyleyen Okur, "Bu alanın yaklaşık 10 bin dekarında salçalık, 5 bin dekarında ise kurutmalık domates üretimi yapıyoruz. Kurutmalık domateste 12-13 kilogram taze domatesten yaklaşık 1 kilogram kuru domates elde ediliyor" dedi.

ÜRETİM MALİYETLERİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Kurutmalık domates üretiminde maliyetlerin her geçen yıl arttığını vurgulayan Okur, tarlada domatesin kilogram fiyatının yaklaşık 5 lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Okur, "Sadece kullanılacak domates, tuz, işçilik ve sergi maliyetleri de eklendiğinde 1 kilogram kurutulmuş domatesin maliyeti 150-160 liraya ulaşıyor. Geçmiş yıllarda satış fiyatı 80-100 lira seviyelerindeydi. Bu yıl üreticinin zarar etmemesi için kilogram fiyatının en az 180-200 lira olması gerekiyor. Çiftçimizin ayakta kalabilmesi için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

91 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Kurutulmuş domatesin Türkiye'nin ihracat kalemleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Okur, ürünlerin başta Avrupa olmak üzere çok geniş bir pazara ulaştığını söyledi.

Okur, "Başta Avrupa olmak üzere dünyanın yaklaşık 91 ülkesine kurutulmuş domates gönderiyoruz. Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi, en önemli pazarlarımız arasında yer alıyor. Avrupalılar doğal yöntemlerle güneşte kurutulan domatesin lezzetini biliyor ve özellikle kış aylarında yoğun talep gösteriyor" dedi.