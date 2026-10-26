Dünyanın en büyük tarım üreticilerinden Brezilya'da beklenen tarihi soya fasulyesi hasadı, küresel piyasaların ve depoların dengesini altüst etti. ABD Tarım Bakanlığı'nın yayımladığı son rapora göre, ülkede 184 milyon tonluk tarihi bir rekor üretim gerçekleşmesi öngörülse de sezon sonu elde kalan stokların yüzde 35 eriyerek 3,96 milyon tona kadar düşeceği hesaplandı.

Tarladan rekor ürün kalkmasına rağmen depoların adeta boşalacak olması, piyasada devasa bir arz fazlası bekleyen aktörlerin hesaplarını bozdu.

Bu çelişkili tablonun arkasında ise devasa ihracat baskısı ve iç sanayinin doymak bilmeyen talebi yatıyor. Tahminlere göre toplanan 184 milyon tonluk mahsulün yaklaşık 118 milyon tonu doğrudan yurt dışına satılırken, kalan 65 milyon tonluk devasa kısım ise yem, yemeklik yağ ve biyoyakıt üretimi için yerel fabrikalarda işlenecek.

Hem dış pazardaki yoğun talep hem de iç tüketimin hızla tırmanması, rekor hasada rağmen bir sonraki sezona devredecek ürün bırakmayarak stokları kritik seviyelere indirdi ve "bolluk içinde darlık" senaryosunu beraberinde getirdi.