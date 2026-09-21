İngiltere’nin Suffolk bölgesindeki Stoke Ash yakınlarında metal dedektörleriyle arama yapan iki arkadaş, yaklaşık 700 yıllık olduğu düşünülen altın bir mühür yüzüğü buldu.

Aaron Pizzey ve James Race tarafından 1 Nisan 2024’te bulunan yüzük, resmi kayıtlara geçirildikten sonra Londra’daki Noonans Mayfair müzayede evinde satışa çıkarıldı. Eser, 22 Eylül 2026’da düzenlenecek müzayedede 10 bin ila 12 bin sterlin (yaklaşık 784 bin lira) arasında bir fiyatla alıcı bulması beklenen 89 numaralı lot olarak yer alıyor.

ÜZERİNDE GİZEMLİ BİR YAZI VAR

Yaklaşık 2,43 gram ağırlığındaki yüzüğün halka kısmının bir bölümü günümüze ulaşmadı. Ortasındaki kızıl-kahverengi akik taşında ise aslan gövdeli ve kartal kanatlı mitolojik yaratık griffin figürü bulunuyor. Taşın çevresindeki ters yazının, müzayede danışmanı Nigel Mills tarafından “Griffin — Matilda — öz kontes” şeklinde yorumlandığı belirtildi.

MATİLDA’YA AİT OLABİLİR

Uzmanlar, yüzüğün 14. yüzyılda yaşamış Lancasterlı Matilda’ya ait olabileceğini değerlendiriyor. Dönemin önemli isimlerinden biri olan Matilda, Ulster Kontesi unvanını taşıdı ve hayatının ilerleyen döneminde Suffolk’taki dini topluluklarla ilişkilendirildi.

Yüzüğün bulunduğu Stoke Ash bölgesinin, Matilda ile bağlantılı Campsey Manastırı’na yaklaşık 32 kilometre, gömüldüğü Bruisyard Manastırı’na ise yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta olması da bu ihtimali gündeme getiriyor.

12 BİN STERLİNE KADAR ALICI BULABİLİR

Buluntu, Birleşik Krallık’taki Taşınabilir Eski Eserler Şeması kapsamında resmi olarak kayıt altına alındı. Yüzüğü bulan Pizzey ve Race, satıştan elde edilecek geliri arazi sahibiyle paylaşacak. İki arkadaş, kendilerine düşen payı yeni arama ekipmanları almak ve ev tadilatında kullanmayı planlıyor.