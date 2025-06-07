Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyünü ziyaret eden Hatipoğlu, tarlasını kontrol etmek için gittiği sırada cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çekti.
Fotoğrafı paylaşmak üzere incelediğinde üzerindeki keneleri gördü ve hemen eldiven takarak keneleri dikkatlice temizledi.
“Bu yıl tarlalarda kene sayısı oldukça fazla” diyen Hatipoğlu, “Tişörtümün üzerine yapışan keneleri ellerime eldiven takarak temizledim. Aşırı sıcaklarda bağ, bahçe ve tarlalarına gidecek hemşerilerimize sesleniyorum; mutlaka dikkatli olsunlar ve işlerini bitirdikten sonra üzerlerini kontrol etsinler” dedi.