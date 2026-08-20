Bir dönem İstanbul’da konfeksiyon sektöründe çalışan Kuş, evlendikten sonra Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi’ne yerleşti. Eşiyle birlikte çiftçilik yapmaya başlayan Kuş’un hayatındaki dönüm noktası ise 1996 yılında tarlada çalışırken buldukları arılar oldu.

TEK KOVANI İLK YIL 6-7 KOVANA ÇIKARDI

Yakaladıkları arıları kovana yerleştirerek arıcılığa başlayan Kuş, ilk yıl elindeki kovan sayısını 6-7’ye çıkardı. Üretimi bırakmayan Kuş, zaman içerisinde kovanlarını çoğaltarak 450 kovandan oluşan bir arıcılık işletmesine ulaştı.

Arıcılığın zamanla ailesinin temel geçim kaynağı haline geldiğini belirten Kuş, eşiyle birlikte üretime devam ediyor. Yaptıkları iş sayesinde aile bütçesine katkı sağladıklarını ve sosyal güvence elde ettiklerini anlatan Kuş, üretmenin aynı zamanda kendileri için keyifli bir uğraş olduğunu söylüyor.

Gençlerin tarım ve hayvancılıktan uzaklaşmasına da dikkat çeken Kuş, üretimin devam edebilmesi için yeni neslin bu alanlara yönelmesi gerektiğini düşünüyor. Tarımda emeğin önemini vurgulayan Kuş, arpa ve buğdaydan hayvancılığa kadar temel üretimin sürdürülebilmesi için çiftçiliğin vazgeçilmez olduğunu belirtiyor.

450 KOVAN İÇİN YENİ PROJE HAZIRLANACAK

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de kentte arıcılığın yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyor. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, özellikle kadın ve genç üreticilerin yüzde 70’e kadar ulaşabilen hibe desteklerinden yararlanmasını istediklerini belirtiyor. Polen, arı sütü ve ana arı üretimi gibi farklı alanlarda da destekler sağlanıyor.

Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Tekirdağ’da arılar, bal üretiminin yanı sıra bitkilerin tozlaşmasında da önemli görev üstleniyor. Bu nedenle arıcılığın bölgedeki tarımsal üretimin devamlılığı açısından da önemli olduğu vurgulanıyor.

Fadime Kuş’un 450 kovanlık üretiminin geliştirilmesi için de yeni bir proje hazırlanması planlanıyor. Proje kapsamında mevcut kovanların yenilenmesi ve Kırklareli’ndeki Karniyol arı ırkından yararlanılarak melezleme yapılması hedefleniyor. Böylece arıların ve ana arıların kalitesinin artırılması amaçlanıyor.