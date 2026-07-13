Norveç’in güneybatısında, Utstein Manastırı yakınlarındaki bir tarlada bulunan ve ilk etapta giysi düğmesi olduğu düşünülen küçük bir metal nesnenin, yapılan incelemeler sonucunda son derece nadir bir Orta Çağ sikkesi olduğu tespit edildi.

Rygene Detektör Kulübü üyeleri tarafından yüzeyin yaklaşık 10 ila 15 santimetre altında bulunan nesne, bir yüzünün bakırla kaplı olması ve kenarlarının katlanmış olması nedeniyle yüzyıllarca post-medieval (Orta Çağ sonrası) bir düğme görünümüyle kaldı. Buluntudan aylar sonra nesnenin üzerindeki haç sembolünü fark eden amatör araştırmacılar, durumu Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi uzmanlarına bildirdi.

X-RAY TARAMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Arkeologlar, tarihi bütünlüğünü ve geçirdiği dönüşüm sürecini korumak amacıyla nesne üzerindeki bakır plakayı yerinden çıkarmadı. Bunun yerine X-ray görüntüleme teknolojisinden faydalanan uzmanlar, bakır tabakanın altında kalan gizli yüzde grifona benzeyen bir yaratık figürü tespit etti. Sikkenin açıkta kalan diğer yüzünde ise 11. yüzyılın sonu ile 12. yüzyılın başına tarihlenen Norveç paralarına özgü bir haç ile parçalanmış durumda, net okunamayan bir yazı yer alıyor.

Yapılan incelemeler, gümüş sikkenin 1093–1103 yılları arasında Norveç’i yöneten "Yalınayak Magnus" dönemine ait olduğunu gösterdi. Sikkenin, Kral Magnus'un yüksek gümüş oranını koruyarak ağırlığı azalttığı ve dönemin para kalitesini artırdığı bilinen para reformu standartlarına uyduğu belirtildi.

DÜNYADAKİ BEŞİNCİ ÖRNEK

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nin raporuna göre, söz konusu sikke türü Norveç Orta Çağ tarihinin en nadir kategorilerinden birini oluşturuyor. Keşiften önce bu seriye ait yalnızca 4 adet özdeş sikke kayıtlarda bulunuyordu ve bunların tamamı Danimarka ile Faroe Adaları'nda çıkarılmıştı.

Uzmanlar, Utstein Manastırı yakınlarında bulunan bu son sikkenin, Danimarka’daki örneklerden biriyle aynı kalıp (die) kullanılarak basılmış olabileceğini aktardı. Kral Magnus dönemine ait dünya genelinde toplamda yalnızca 100 civarında sikke belgelenmiş olup, bunlardan çok azı Norveç topraklarında bulundu.