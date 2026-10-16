Anadolu bozkırında kendiliğinden yetişen ve geleneksel olarak yabani ot kabul edilen yağlı tohumlu pelemir bitkisi, havacılık ve enerji endüstrisinin ilgisini çekmesiyle stratejik bir tarımsal ürüne evrildi. Biyoyakıt ham maddesi olarak potansiyeli ortaya çıkarılan bitkinin Türkiye genelindeki ekim sahası, son 5 yıllık süreçte 350 dekar seviyesinden 35 bin dekara yükselerek 100 kat büyüme kaydetti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN "KARAHAN" ÇEŞİDİ

Üretim hacmindeki bu hızlı yükselişte, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen ıslah ve tescil çalışmaları belirleyici oldu. Bakanlık uzmanları tarafından geliştirilen "Karahan" adlı pelemir çeşidi, zorlu iklim koşullarına ve kuraklığa karşı yüksek dayanıklılığı ile ekim sahalarının hızla yaygınlaşmasını sağladı.

Geliştirilen bu tohum çeşidi sayesinde, tarımsal açıdan kıraç ve marjinal arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedeflendi.

UÇAKLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOYAKIT ÜRETİMİ

Pelemir tohumlarının bünyesinde barındırdığı yüksek yağ oranı, küresel ölçekte karbon salımını azaltmayı amaçlayan sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde doğrudan kullanılabilir nitelik taşıyor. Bitkiden elde edilecek yağın işlenmesiyle çevre dostu biyoyakıt elde edilmesi ve havacılık sektörünün yakıt ihtiyacında yerli bir alternatif oluşturulması amaçlanıyor.

Küresel yeşil enerji dönüşümü standartlarına uyum sağlayan bu üretim hamlesinin, ilerleyen dönemlerde yeni sanayi tesisleri ve artan ekim alanlarıyla birlikte genişletilmesi planlanıyor.