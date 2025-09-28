Eylül ayının son günlerine girilirken, narenciye bahçelerinde devam eden hasat için komandolar teyakkuza geçti.



Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunan narenciye bahçelerinde, narenciye hasadının başlaması ile yaşanacak hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bir dizi önlem alındı.

Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ile İskenderun Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na ait komando timleri, narenciye bahçelerinde 24 saat esasıyla güvenlik önlemi aldı. Jandarma ve komandolar, ilçe genelindeki narenciye bahçelerinde etkin ve görünür şekilde motorlu, yaya ve kritik noktalarda şok uygulaması şeklinde faaliyete başlandı.

KOMANDOYA ÇİFTÇİLER DESTEK VERİYOR



Erzin Kaymakamı Onur Özaydın da narenciye bahçelerinde görev başındaki jandarma ve komandoları, ziyaret ederek başarılar diledi.



Tarlalarda hırsızlara göz açtırmayan komando güçlerine, tarla sahibi çiftçiler düzenli olarak ikramlarda bulunarak destek sağlıyor.