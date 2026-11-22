Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen acı olay, bir aileyi yasa boğdu. Ahmetli Mahallesi'nde yaşanan kazada, tarlada oyun oynayan 5 yaşındaki Ali Çelik, amcasının kullandığı tarım aracının altında kaldı. Olayın dün meydana geldiği öğrenildi. İddiaya göre M.Ç., kendisine ait tarlada traktörün arkasına bağlı yem karma makinesiyle geri manevra yaptığı sırada çevrede oyun oynayan yeğeni Ali Çelik'i fark etmedi. Hareket halindeki makinenin tekerinin altında kalan küçük çocuk ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden amca, vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi. SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 5 yaşındaki Ali Çelik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AMASI SERBEST BIRAKILDI Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan M.Ç., karakoldaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Ali Çelik için bugün cenaze töreni düzenlendi. Küçük çocuk, kılınan cenaze namazının ardından Ahmetli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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