Çek Cumhuriyeti'nin tarihi Kutná Hora bölgesi, son yılların en heyecan verici arkeolojik keşiflerinden birine sahne oldu. Sıradan bir yürüyüş sırasında topraktaki parıltıyı fark eden bir kadının dikkati, Orta Çağ'dan günümüze ulaşan devasa bir gümüş hazinesini ortaya çıkardı.

SIRADAN BİR YÜRÜYÜŞ DEV BİR KEŞFE DÖNÜŞTÜ

Yeni sürülmüş bir tarlanın kenarından geçen bir vatandaş, toprağa saçılmış metal parçalarını fark ederek durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Prag Çek Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü uzmanları, bölgede geniş çaplı bir kurtarma kazısı başlattı. Metal dedektörleri ve hassas konumlandırma teknikleriyle yürütülen titiz çalışmalarda, iki binden fazla gümüş sikke kayıt altına alınarak topraktan çıkarıldı.

Arkeologlar, sikkelerin aslında seramik bir küp içerisinde saklandığını, ancak yüzyıllar süren tarımsal faaliyetler ve saban darbeleri nedeniyle kabın parçalandığını belirledi. Parçalanan küpten saçılan sikkelerin bir kısmı yüzeye çıkarken, bir kısmı da toprağın derinliklerine dağılmıştı.

ORTA ÇAĞ'IN ‘LOTO İKRAMİYESİ’

Yapılan ilk nümismatik incelemeler, sikkelerin Bohemya tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine ışık tuttuğunu gösteriyor. Přemyslová hanedanından Kral II. Vratislav, Prens II. Břetislav ve Prens II. Bořivoj olmak üzere üç farklı hükümdarın saltanat dönemlerine ait olan bu paralar, yaklaşık olarak 1085 ile 1107 yılları arasına tarihleniyor. 11. yüzyılın sonlarında Prag darphanesinde basılan gümüş denarius tipi paralardan oluşan hazinenin, 12. yüzyılın ilk çeyreğinde gömüldüğü tahmin ediliyor.

ASKERİ FON OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Arkeolog Filip Velimský, buluntunun büyüklüğünü vurgularken bu miktarın 12. yüzyılda yaşayan sıradan bir insan için imkansız bir servet anlamına geldiğini ve adeta dönem insanı için bir milyon dolarlık loto ikramiyesi niteliğinde olduğunu belirtti. Sikkelerin, o dönemde taht kavgaları ve iç savaşlarla sarsılan Bohemya'da asker maaşlarını ödemek veya savaş ganimetlerini korumak amacıyla gömülmüş bir askeri fon olabileceği değerlendiriliyor.

MADEN ANALİZİ VE MÜZE SÜRECİ

Çek Gümüş Müzesi Müdürü Lenka Mazacová, basımda kullanılan gümüşün büyük olasılıkla dışarıdan Bohemya topraklarına ithal edildiğini ifade etti. Sikkelerin kesin elemental bileşimi ve gümüşün coğrafi kaynağı, önümüzdeki dönemde yapılacak X-ışını ve spektral analizlerle netlik kazanacak. Restorasyon, temizlik ve detaylı kataloglama süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu nadide koleksiyon, tarih boyunca gümüş madenciliğiyle ün kazanan Kutná Hora'daki Çek Gümüş Müzesi'nin daimi sergisinde ziyaretçilerle buluşacak.