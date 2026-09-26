Çekya’nın Kutna Hora şehri yakınlarında tarlada yürüyüş yapan bir vatandaş, yeni sürülmüş arazide parlayan objeler fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Prag Arkeoloji Enstitüsü uzmanları, bölgede gerçekleştirdikleri detaylı kazı çalışmaları sonucunda Erken Orta Çağ dönemine ait dev bir sikke definesine ulaştı.

Topraktan, yaklaşık 900 yıllık olduğu belirlenen 2 bin 150’den fazla gümüş denarius çıkarıldı.

KABIN KIRILMASIYLA ARAZİYE DAĞILMIŞ

Arkeologlar ve Çek Gümüş Müzesi uzmanları tarafından yapılan incelemelerde şu bulgulara ulaşıldı:

Sikkelerin, Premyslid hanedanından Kral II. Vratislaus ile Prens II. Bretislav ve II. Borivoj’un hüküm sürdüğü 1085-1107 yılları arasında basıldığı tespit edildi.

Roma denarius modeline dayanan sikkelerin 11. yüzyılın sonlarında Prag darphanesinde basıldığı, alaşımında gümüşün yanı sıra bakır ve kurşun kullanıldığı belirlendi. Müze yetkilileri, kullanılan gümüşün bölge dışından getirildiğini kaydetti.

Hazinenin, seramik bir kap içinde 12. yüzyılın ilk çeyreğinde toprağa gömüldü sanılıyor. Zamanla kabın kırılması nedeniyle sikkelerin araziye dağıldığı ifade edildi.

ASKERİ HAZİNE İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Uzmanlar, hazinenin gömüldüğü 12. yüzyıl başlarının Çek siyasi tarihinde taht kavgalarının ve askeri hareketliliğin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğine dikkat çekiyor. Kutna Hora bölgesinin bu dönemde sık sık askeri geçişlere sahne olması nedeniyle, bulunan meblağın asker maaşları için ayrılmış bir askeri fon veya bir savaş ganimeti olabileceği değerlendiriliyor.

Dönemin sıradan bir insanı için son derece büyük bir servet niteliğinde olduğu vurgulanan bu keşif, Çekya Bilimler Akademisi tarafından ülkede son on yılda nümismatik alanında yapılan en önemli buluntulardan biri olarak nitelendirildi.