Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Maksutlu Mahallesi’nde yaklaşık 120 dekarlık alanda yetiştirilen şeker pancarında hasat başladı. Üreticiler, sezon boyunca yürüttükleri çalışmaların ardından tarladaki ürünleri toplamaya başladı.

Bölgede yapılan üretimde dekardan ortalama 10 ton verim elde edildi. Hasat çalışmalarını sürdüren üreticiler, ürünleri tarladan kaldırırken Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretim alanını ziyaret etti.

TARIM EKİPLERİ SAHADA İNCELEME YAPTI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat sırasında üreticilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üretim alanında incelemelerde bulunan ekipler, şeker pancarının bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından taşıdığı önemi değerlendirdi.

ÜRETİCİLERE HASAT TEMENNİSİ

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi diledi. Aksoy, şeker pancarının ülke ekonomisi açısından önemli tarımsal ürünlerden biri olduğunu belirterek, üreticilerin tarımsal üretimin her aşamasında desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.