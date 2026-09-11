Elazığ’da bal kabağı hasadı başladı. Kent genelinde bu yıl 2 bin 24 dekar alanda ekimi yapılan üründe yaklaşık 4 bin 74 ton rekolte bekleniyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Köyü’nde sürdürülen bal kabağı hasadına katıldı. Tarlalarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Taşkesen, üreticilerden hasadın gidişatı ve verim durumu hakkında bilgi aldı.

REKOLTEDE ARTIŞ BEKLENİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Elazığ’da geçen yıl sofralık ve kışlık olarak 2 bin 12 dekar alanda kabak üretimi gerçekleştirildi. TÜİK verilerine göre bu alanlardan toplam 3 bin 885 ton ürün elde edildi.

Bu yıl ise üretim alanı 2 bin 24 dekara yükseldi. Yapılan tahminlere göre sezon sonunda yaklaşık 4 bin 74 ton ürün alınması bekleniyor. Böylece geçen yıla kıyasla hem ekim alanında hem de beklenen toplam üretimde artış öngörülüyor.