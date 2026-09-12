Kurak geçen günlerin ardından tarla ve bahçeleri tehdit eden zararlı istilasına karşı uzmanlar ezber bozan bir yöntem için düğmeye bastı. Aylarca toprağın altında gizlenen ve ürünlere zarar vermeye hazırlanan sümüklü böcek ve salyangoz tehdidine karşı kimyasal ilaçlar bir kenara atıldı. Ürünlerini korumak isteyen ekipler, çöp diye bakılan yumurta kabuklarından dev bir savunma hattı kurdu.

25 BİN KOLİ YUMURTA KABUĞUNU TOPRAĞA SERPTİ

Ziraat ve bahçecilik uzmanı Arthur Pendelton öncülüğünde harekete geçen ekip, hiçbir kimyasal madde kullanmadan ürünleri korumak için devasa bir çalışma başlattı. Sümüklü böcek ve salyangozların nemli, yumuşak vücut yapısını hedef alan İngiliz uzmanlar, bölgeye tam 25 bin koli yumurta kabuğu serpti. Parçalanarak toprağa yayılan kabukların keskin ve girintili yapısı zararlılar için aşılmaz bir engel oluştururken, emici özelliği sayesinde hareket kabiliyetlerini de tamamen kilitledi.

HEM TOPRAĞI HEM BİTKİLERİ BESLEDİ

Çöp gözüyle bakılan atık malzemelerle kurulan bu dev bariyer, sadece zararlıları uzak tutmakla kalmadı. Toprağa serpilen tonlarca kabuk zamanla çözünerek bitkilerin sonbahar soğuklarına karşı ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğini sağladı.

Özel yöntemlerle önce yıkanıp kurutulan, ardından tamamen ezilerek bitki diplerine dağıtılan 25 bin koli kabuk sayesinde tarlalar kurtarıldı. Yağışlı havalarda kabukların erime riskine karşı uzmanlar, uygulamanın taze kabuklarla belirli aralıklarla tekrarlanacağını belirtti.