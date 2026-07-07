Yöntemde pirinç tarlaları yalnızca ürün yetiştirilen alanlar olmaktan çıkıp küçük bir ekosisteme dönüşüyor. Pirinç fideleri yeterince büyüdükten sonra tarlalara bırakılan yengeçler; yabancı otları, zararlı canlıları ve organik kalıntıları tüketerek doğal dengeyi koruyor. Aynı zamanda hareketleriyle çamuru karıştırıp toprağın yapısını iyileştiriyor, bıraktıkları organik atıklar ise doğal gübre görevi görüyor.

HEM PİRİNÇ HEM YENGEÇ HASADI YAPILIYOR

Panjin'de uzun yıllardır uygulanan sistem sayesinde çiftçiler aynı tarladan iki farklı ürün elde ediyor. Hasat döneminde hem pirinç hem de yengeç toplanarak satışa sunuluyor. Bu model, üreticilerin gelirini artırırken kimyasal ilaç ve sentetik gübre kullanımını da azaltıyor. Bölgede üretilen "yengeç tarlası pirinci" ise yüksek kaliteli bir ürün olarak pazarlanıyor.

Araştırmalara göre yengeçler zararlı böceklerin ve yabancı otların çoğalmasını doğal yollarla sınırlandırırken, toprağın organik madde miktarını ve mikrobiyal faaliyetlerini de artırıyor. Bu sayede hem toprak sağlığı korunuyor hem de uzun vadede daha sürdürülebilir bir üretim modeli ortaya çıkıyor.

1980'Lİ YILLARDAN BERİ GELİŞTİRİLİYOR

Pirinç ve yengecin birlikte yetiştirildiği sistemin temelleri 1980'li yıllarda atıldı. Zaman içinde tarlalara yengeçlerin barınabileceği özel alanlar ve su kanalları eklenerek yöntem geliştirildi. Günümüzde Panjin, bu üretim modeliyle Çin'in çevre dostu tarım uygulamalarının en dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Uzmanlar, yöntemin her bölgede aynı başarıyı göstermeyebileceğini belirtiyor. Su seviyesi, iklim koşulları ve yengeç yoğunluğu doğru yönetildiğinde sistem hem kimyasal kullanımını azaltıyor hem de çiftçilere ek gelir sağlayarak sürdürülebilir tarımı destekliyor.