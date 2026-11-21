Tarımda verimi artırmak amacıyla yıllardır kullanılan yoğun kimyasal ilaçların yerini, doğanın kendi dengesini koruyan biyolojik mücadele yöntemleri almaya başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, domates üretiminde büyük kayıplara yol açan zararlılara karşı zehirli ilaçlar yerine laboratuvar ortamında üretilen "faydalı böcekleri" sahaya sürdü. Bilimsel adı Nesidiocoris tenuis olan ve kısaca "Nezi" olarak adlandırılan bu avcı böcekler, ilk etapta Sivas'taki domates seralarına, ardından ise çiftçilerin açık tarla ve bahçelerine bırakılmaya başlandı.

ZEHİRLİ İLAÇLARIN YERİNİ DOĞAL AVCILAR ALIYOR

Bilinçsiz tarım ilacı kullanımının hem doğaya hem de sofralara ulaşan gıdalar üzerinden insan sağlığına ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken SCÜ Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, "Tarımda bilinçsiz kullanılan kimyasal ilaçlar hem insan sağlığına hem de çevreye zarar veriyor. Biz de zararlılara karşı faydalı böcekler üreterek kimyasal kullanımını, su ve toprak kirliliğini önlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

SU VE TOPRAK KİRLİLİĞİNE KARŞI BİYOLOJİK KALKAN

Sera ve tarlalara düzenli aralıklarla salınan Nezi böcekleri, domates bitkisini kurutan domates güvesi ve beyazsinek gibi en tehlikeli zararlıları hedef alıyor. Kimyasal kalıntı bırakmadan zararlı popülasyonunu kontrol altına alan bu uygulamanın halk sağlığı açısından taşıdığı kritik önemi vurgulayan Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, "Hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan kanser vakaları var. Bu vakaların büyük bir bölümünün sebebi maalesef tarımda bilinçsiz kullanılan kimyasal ilaçlardır” dedi.

“TARLALARA DÜZENLİ BÖCEKLER SALIYORUZ”

Bu soruna karşı çalışma başlattıklarını belirten Yörük, “Özellikle domates bitkisindeki zararlı böceklere karşı faydalı böcekler üretiyoruz. Seralara düzenli salımlar yaparak bu faydalı böceklerin zararlıları etkisiz hale getirmesini sağlıyoruz. Bu sayede hem bilinçsiz kimyasal kullanımının hem de suların ve toprağın kirlenmesinin önüne geçmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

DOMATES GÜVESİ VE BEYAZSİNEKLERİN DOĞAL DÜŞMANI

Laboratuvar ortamında çoğaltılan bu faydalı böceklerin doğada halihazırda var olduğunu belirten Yörük, "Nezi adındaki faydalı böcek, domatesteki en zararlı türler olan domates güvesi ve beyazsineklerin doğal düşmanıdır. Bu doğal düşmanları ortama salarak zararlıları baskı altında tutuyoruz. Bunu daha sonra çiftçi uygulamalarında da hayata geçireceğiz. Tarlalarda ve bahçelerde bu yöntemi çiftçilere uygulamalı olarak göstereceğiz” diye konuştu.

ZARARLILARI DAHA YUMURTADAYKEN YOK EDİYOR

Amacımız kimyasalları ne kadar azaltırsak çevremizi, toprağımızı ve suyumuzu o kadar temiz tutabilmek diyen Yörük, “Bu faydalı böcek aslında doğada var. Biz sadece onu bulup çoğaltıyor ve zararlı böceklerin üzerine salıyoruz. Nezi dediğimiz bu faydalı böcek, zararlı böceğin yumurtalarını bularak yiyor ve onları etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla zararlı böcek büyümek için ortam bulamıyor ve popülasyonu hızla azalıyor. Yumurtalar açılmadığı için de bitkiye zarar veremiyor" açıklamasında bulundu.