Asya kökenli Harmonia axyridis türü, yaprak bitleri ve diğer küçük zararlılarla beslenmesi nedeniyle ABD’de tarımsal mücadelede kullanılmaya başlandı. 1916’dan itibaren farklı bölgelerde doğaya bırakılan böceklerin yerleşik popülasyonları yıllar sonra ortaya çıktı ve tür hızla yayılmaya başladı.

EKİNLERİ KORUMAK İÇİN DOĞAYA SALDILAR

ABD’de tarım yetkilileri, Asya uğur böceklerini kimyasal böcek ilaçlarına doğal bir alternatif olarak değerlendirdi. Yaprak bitleri, kabuklu böcekler ve diğer yumuşak gövdeli zararlılarla beslenen tür, federal ve yerel kurumların yanı sıra özel entomologlar tarafından farklı bölgelerde doğaya salındı.

ABD’deki ilk istikrarlı Asya uğur böceği popülasyonları 1988 yılında Louisiana’da, New Orleans limanı yakınlarında kaydedildi. Ancak bu bölgenin böceklerin daha önce kasıtlı olarak salındığı alanlardan uzakta olması, türün ülkeye başka yollarla da ulaşmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

NASIL BU KADAR HIZLI YAYILDILAR?

Asya uğur böcekleri bahçelerden ormanlara, tarım arazilerinden şehirlere kadar farklı ortamlarda yaşayabiliyor. Hızlı üremeleri, geniş besin kaynaklarından yararlanabilmeleri ve farklı koşullara uyum sağlayabilmeleri türün Kuzey Amerika genelinde yayılmasını kolaylaştırdı.

Asya uğur böceklerinin yayılmasıyla birlikte yerli uğur böceği türleriyle besin ve yaşam alanı rekabeti ortaya çıktı. Harmonia axyridis'in birçok yerli türden daha büyük olması, farklı besin kaynaklarını kullanabilmesi ve yırtıcılara karşı savunma mekanizmalarına sahip olması yayılımını destekledi.

EVLERE NEDEN GİRİYORLAR?

Sonbaharda sıcaklıkların düşmesiyle yetişkin Asya uğur böcekleri kışı geçirebilecekleri korunaklı alanlara yöneliyor ve büyük gruplar halinde evlere girebiliyor. Yapılara zarar vermeyen böcekler, rahatsız edildiklerinde veya ezildiklerinde kötü kokulu sarı bir sıvı salgılayabiliyor ve bu sıvı duvarlarla kumaşlarda leke bırakabiliyor.