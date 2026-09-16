Muğla’nın Datça ilçesinde sezonun badem hasadı gerçekleştiriliyor. İlçedeki tarımsal üretimi yerinde inceleyen Kaymakam Murat Atıcı, badem bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle görüştü. Hasat çalışmalarını inceleyen Atıcı, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilerin talep ve sorunları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atıcı, üreticilere bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

13 BİN 300 DEKARDA ÜRETİM YAPILIYOR

Datça’da yaklaşık 13 bin 300 dekar tarım arazisinde badem yetiştiriciliği yapılıyor. İlçede meyve veren yaklaşık 303 bin badem ağacından yıllık ortalama 3 bin 30 ton ürün elde ediliyor.

ÜRETİMDE ÜÇ ÇEŞİT ÖNE ÇIKIYOR

İlçedeki badem üretiminin yüzde 60-65’ini “sıra bademi” oluştururken, “ak badem”in payı yüzde 20-25, “nurlu badem”in payı ise yüzde 15-20 seviyesinde bulunuyor.