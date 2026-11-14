Sazlıbosna’dan Karadeniz kıyısına uzanan 10 bin 800 hektarlık alandaki 14 bin 374 parseli kapsayan düzenleme, yaklaşık 15 bin 120 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkiliyor. Şehir Plancısı Ceyhan Çılgın, düzenlemeyle büyük bölümü tarla niteliğindeki parsellerin arsa statüsüne geçirildiğini belirtti.

TARLALAR ARSA OLDU

Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın yüzde 43’ünün tarım, yüzde 8’inin orman, yüzde 8’inin askeri alan olduğunu hatırlatan Çılgın, bölgenin yaklaşık yüzde 60’ının özel mülkiyette bulunduğunu söyledi. Çılgın, “14 bin 374 parselin niteliği arsa olarak değiştirildi. Bu, parsellerin artık üzerinde inşaat yapılabilir hale getirilmesi demek” dedi.

'DAHA GENİŞ BİR YAPILAŞMAYA AÇILDI'

Düzenlemenin sosyal konutla sınırlı olmadığını vurgulayan Çılgın, alanın konut, ticaret, AVM, özel proje, endüstri ve lojistik merkezlerine açıldığını belirtti. TOKİ’nin Sazlıdere Barajı havzasındaki projelerinin süreci hızlandırdığını söyleyen Çılgın, “Yalnızca sosyal konut yaptıklarını iddia ediyorlardı. Oysa 10 bin 800 hektarlık alan çok daha geniş bir yapılaşmaya açıldı” ifadelerini kullandı.

İBB BÜROKRATLARINI SERBEST BIRAKIN

Mahkemelerin iptal kararlarına rağmen uygulamaların sürdüğünü belirten Çılgın, bilirkişilerin de düzenlemeleri şehircilik ilkelerine aykırı bulduğunu söyledi. Gürkan Akgün, Ramazan Gülten ve Buğra Gökce’nin söz konusu projeyi gayrimenkul geliştirme projesi olarak tanımladığını hatırlatan Çılgın, tutuklu şehir plancılarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.