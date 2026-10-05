Aran Adaları’ndaki tarım arazileri, Atlantik Okyanusu’ndan gelen güçlü rüzgârlara karşı taş duvarlarla çevrildi. Harç kullanılmadan üst üste yerleştirilen taşlardan oluşturulan duvarlar, tarlaları küçük bölümlere ayırarak hem mahsullerin hem de sınırlı miktardaki toprağın korunmasını sağladı.

TARLALARI TAŞ DUVARLARLA BÖLDÜLER

Çiftçiler, tarım yapılan alanların çevresine ve aralarına binlerce kuru taş duvar inşa etti. Yan yana uzanan duvarlar zamanla adaların tarım arazilerini çok sayıda küçük parsele bölen geniş bir ağ oluşturdu.

Atlantik’ten gelen sert rüzgârlar taş duvarlarla karşılaştığında tarım alanları üzerindeki etkisi azalıyor. Tarlaların küçük bölümlere ayrılması, açık arazide hız kazanan rüzgârın doğrudan mahsullere ulaşmasını sınırlandırıyor.

İNCE TOPRAK TABAKASININ SAVRULMASINI ENGELLEDİ

Duvarların bir diğer işlevi ise tarım için kullanılan toprağı korumak oldu. Güçlü rüzgârların ince toprak tabakasını taşımasının önüne geçen taş yapılar, toprağın tarlalarda kalmasına yardımcı oldu.

HARÇ KULLANMADAN İNŞA ETTİLER

Aran Adaları’ndaki duvarlar kuru taş tekniğiyle, taşların herhangi bir harç kullanılmadan üst üste yerleştirilmesiyle oluşturuldu. Bu yöntemle yapılan binlerce duvar, adalardaki tarım alanlarının çevresinde kilometreler boyunca uzanıyor.

Arazilerin küçük bölümlere ayrılması, rüzgâra açık geniş yüzeylerin azaltılmasını sağladı. Böylece sert Atlantik rüzgârlarının hem yetiştirilen ürünler hem de tarım toprağı üzerindeki etkisi sınırlandırıldı.