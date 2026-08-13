Japonya'nın kırsal bölgelerinde nüfusun yaşlanması ve çiftçiliğin azalması nedeniyle çok sayıda pirinç tarlası kullanılmaz hale geldi. Bakımsız kalan alanların yabani otlarla kaplanmasıyla, daha önce pirinç tarlalarındaki sığ sularda yaşayan canlıların yaşam alanları da giderek azaldı. Araştırmalar, pirinç tarlalarının Japonya'da uzun zamandır doğal sulak alanların yerine geçen önemli yaşam alanları olduğunu gösteriyor.

TARLA OLARAK KULLANMAK YERİNE SUYLA DOLDURDULAR

Projenin çıkış noktası, bazı pirinç tarlalarının kış boyunca su altında bırakıldığı uygulamalar oldu. Aso'da uzun süredir ekilmeyen tarlalardaki yoğun otlar temizlenirken eski sulama kanalları yeniden işler hale getirildi. Kanallardan tarlalara yönlendirilen suyun hemen tahliye olması engellenerek arazi üzerinde yıl boyunca sığ bir su tabakası tutulmaya başlandı. Böylece eski tarım alanları yeniden ürün yetiştirmek yerine kalıcı sulak alanlara dönüştürülüyor.

Normal pirinç üretiminde tarlalardaki su belirli dönemlerde boşaltılıyor. Yeni uygulamada ise terk edilmiş alanlarda suyun yıl boyunca tutulması hedefleniyor. Böylece yağmur ve yüzey suları toprağa daha yavaş süzülerek yeraltı su rezervlerinin beslenmesine katkı sağlarken, sürekli suya ihtiyaç duyan canlılar için de kesintisiz bir yaşam alanı oluşuyor.

KURBAĞA VE YUSUFÇUKLAR GERİ DÖNÜYOR

Bölgedeki çiftçiler de çalışmalara katılıyor. Yaklaşık 15 yıldır projeyle ilgilenen yerel çiftçi Kazuaki Iwamura, geçmişte pirinç tarlalarının çok sayıda canlıya ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Bölgede tarlalara gelen kurbağa ve diğer canlıların eskiden 'tarlaların misafirleri' anlamına gelen bir ifadeyle anılması da pirinç tarlalarının yerel ekosistemdeki önemini gösteriyor.

Sulak alanların yeniden oluşturulmasıyla kurbağalar, yusufçuklar ve çeşitli tatlı su canlılarının geri dönmesi bekleniyor. Böylece artık ürün vermeyen eski pirinç tarlaları tamamen terk edilmek yerine hem su kaynaklarını destekleyen hem de doğal yaşam için yeni alan oluşturan bir sisteme dönüştürülüyor.