Bölgede yaşayan çiftçiler, fillerin yiyecek aramak için tarım arazilerine girmesi nedeniyle ciddi ürün kayıplarıyla karşı karşıya kalıyor. Geleneksel çitlerin her zaman yeterli olmaması üzerine köylüler, kolay bulunabilen malzemelerden yararlanarak farklı yöntemler deniyor.

ÇİTLERE BOŞ PLASTİK ŞİŞELER ASIYORLAR

Çiftçiler, boş plastik şişeleri tarlaların çevresindeki çitlere yerleştiriyor. Rüzgar estiğinde sallanan bu nesnelerin hareketi ve çıkardığı seslerin filleri ürkütmesi bekleniyor.

Bazı çiftçiler ise metal kaplara vurarak yüksek ses çıkarıyor veya ateş yakarak hayvanları uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu yöntemler, fillerin ekili alanlara girmesini önlemek amacıyla kullanılıyor.

Özellikle gece saatlerinde tarlalara yaklaşan filler, kısa sürede geniş alanlardaki ürünlere zarar verebiliyor. Bu nedenle köylüler, hayvanları yaralamadan uzaklaştırabilecek düşük maliyetli çözümlere yöneliyor.

FİLLERİ UZAK TUTMAK İÇİN FARKLI YÖNTEMLER DENENİYOR

Bölgede insanlarla filler arasındaki karşılaşmalar, tarım alanlarının hayvanların doğal yaşam bölgelerine yakın olması nedeniyle yaşanıyor. Fillerin yiyecek ve su arayışı sırasında köylere yaklaşması, çiftçilerin geçim kaynaklarını tehdit ediyor.

Plastik şişeler ve gürültü çıkaran nesneler bazı durumlarda filleri uzaklaştırsa da hayvanların zamanla bu uygulamalara alışabildiği belirtiliyor. Bu nedenle çiftçiler farklı yöntemleri bir arada kullanmak zorunda kalabiliyor.

Uzmanlar, fillerin doğal hareket alanlarının korunmasının ve tarım arazilerinde uygun önlemlerin alınmasının hem insanların hem de hayvanların güvenliği açısından önem taşıdığını vurguluyor.