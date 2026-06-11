Çin, başkent Pekin’in idari ve ekonomik yükünü azaltmak amacıyla yaklaşık 100 kilometre mesafede sıfırdan inşa ettiği yeni mega kent projesi Xiong’an Yeni Bölgesi'ndeki çalışmaları hızlandırdı. İlk olarak 2015 yılında planlanan ve 2035 yılında tamamen bitirilmesi hedeflenen projede, şimdiden 5 bin 300'den fazla bina tamamlandı ve kent nüfusu 1,41 milyon kişiye ulaştı.

Toplam 1770 kilometrekarelik bir alana yayılacak olan ve nihai aşamada 5 milyon nüfusa ev sahipliği yapması beklenen Xiong’an, başkentin idari fonksiyonlarının yanı sıra teknoloji odaklı yatırımları da bünyesinde barındıracak.

SÜNGER ŞEHİR OLARAK ADLANDIRILIYOR

Uluslararası bir tasarım yarışması sonucunda İngiliz mimarlık ofisi Chapman Taylor tarafından tasarlanan Xiong’an, modern şehircilik ilkelerine dayanıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 35’i ormanlar ve parklardan oluşan proje, çevre dostu altyapısı nedeniyle "Sponge City" (Sünger Şehir) olarak adlandırılıyor. Alçak katlı mimari mimarisiyle dikkat çeken kentte; ulaşım, eğitim ve sosyal alanlar insan ölçeğine ve doğayla uyuma uygun olarak planlandı.

TOPLAM İŞLETME SAYISI 4 BİNİ BULDU

Nisan 2026 verilerine göre, Xiong’an bünyesindeki özel ekonomik bölgede 1.100’den fazla ileri teknoloji firması tescil edildi. Pekin'den bölgeye taşınan toplam işletme sayısı ise 4 bini buldu. Kentte uzay endüstrisi, yüksek hızlı tren altyapı sistemleri ve yapay zeka odaklı sektörler önceliklendiriliyor.

Şehir yönetimi, teknolojik altyapısını şu sistemlerle yürütüyor: Vatandaşların resmi işlemlerini uzaktan yapmasını sağlayan, 40 milyardan fazla veri kaydının işlendiği dijital sistem. Kentteki her bina, yol ve altyapı tesisinin dijital bir kopyasının bulunması. Milyonlarca anlık veriyi analiz ederek trafik yoğunluğunu azaltan "Kunchao Shuangzhi Intersection 3.0" sistemi.

FİZİKSEL OLMAYAN HAVALİMANI

Genç yetenekleri bölgeye çekmeyi amaçlayan yönetim, Pekin’deki prestijli okulların kadrolarını Xiong’an'da kurulan yeni eğitim sistemine transfer etti. Sistem; anaokulundan yükseköğretime ve uluslararası ortaklı okullara kadar geniş bir ağı kapsıyor.

Lojistik alanda ise kentte fiziksel bir pist veya terminal binası bulunmayan, ancak NXA uçuş koduna sahip "Międzynarodowy Port Lotniczy Xiong’an" (Xiong’an Uluslararası Havalimanı) sistemi devreye alındı. Bu modelde mallar Pekin-Daxing Havalimanı'na indikten sonra demir veya kara yoluyla Xiong’an’daki dağıtım merkezine getirilerek gümrükleniyor ve paketleniyor.

Aralık 2020'de yedi peronlu yüksek hızlı tren istasyonunun açılmasıyla ulaşım ağı entegre edilen Xiong’an'da kentsel gelişim etaplar halinde sürdürülüyor.