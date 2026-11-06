İngiltere'nin uçsuz bucaksız tarım arazilerinde başlayan ve hızla diğer bölgelere yayılan sıra dışı bir görüntü, hem bölge halkını hem de tarım uzmanlarını hayrete düşürdü. Geleneksel siyah plastik örtüleri ve kimyasal ilaçları tamamen terk eden İngiliz çiftçiler, devasa ekim alanlarının üzerini kalın koyun yünü tabakalarıyla kaplamaya başladı. Tarlaların bembeyaz bir örtüyle donatıldığını görenler ilk başta anlam veremese de, hasat vakti gelip çattığında yaşanan patlama herkesi susturdu.

ATIL DURUMDAKİ YÜNLER BİR ANDA SERVETE DÖNÜŞTÜ

İngiltere'de tekstil sektörünün sentetik kumaşlara yönelmesiyle birlikte para etmeyen, hatta çiftçilerin imha etmek için üstüne para ödediği milyonlarca kilo kaba koyun yünü, kırsalda yaşanan kuraklık krizinin ardından "beyaz altın" ilan edildi. Toprağın üzerine serilen bu doğal tabaka, kavurucu sıcaklarda ve rüzgarlı havalarda nemin buharlaşmasını neredeyse tamamen önleyerek tarladaki su ihtiyacını yarı yarıya düşürdü. Ülke genelinde su kısıtlamalarının konuşulduğu bir dönemde, yün kaplı arazilerin yemyeşil kalması devrim etkisi yarattı.

KİMYASAL GÜBRE KULLANIMINA SON VERDİ

İngiliz biyologların ve toprak uzmanlarının yaptığı analizler, uygulamanın ikinci büyük sırrını ortaya çıkardı. Toprakla temas eden ve zamanla doğal yollarla çözünen yün lifleri; bitkilerin en çok muhtaç olduğu azot, kükürt ve potasyumu yavaş yavaş doğrudan köklere aktarıyor. Böylece çiftçiler, tonlarca para harcadıkları sentetik yapay gübreleri tamamen hayatlarından çıkararak mahsullerini yüzde yüz organik hale getirmeyi başardı.

ZARARLI İSTİLASINA KARŞI DOĞAL KALKAN

Yöntemin İngiltere'de bu kadar hızla yayılmasının son nedeni ise meşhur İngiliz salyangozları ve yabani otlar oldu. Yünün batıcı ve lifli mikro yapısından geçemeyen zararlılar fidelere ulaşamazken, güneş ışığını kesen kalın örtü sayesinde yabani otlar tek bir kök bile salamadan kurudu. Tek kuruşluk zehirli tarım ilacı sıkmadan hem ürününü koruyan hem de verimini ikiye katlayan İngiliz üreticilerin bu hamlesi, şimdiden Avrupa'nın diğer ülkelerinde de örnek alınmaya başladı.