Güneş ışığını kısmen geçiren özel paneller, bitkilerin büyümesi için gereken ışığın bir bölümünü toprağa ulaştırırken kalan kısmından elektrik üretiyor. Yapılan denemelerde brokolilerin gelişimini sürdürmesi, tarım alanlarının enerji üretimi için de kullanılabileceğini gösterdi.

MOR PANELLERİN ALTINDA BROKOLİ YETİŞTİRDİLER

İsveç'te gerçekleştirilen çalışmada, geleneksel güneş panellerinden farklı olarak mor renkli ve yarı saydam paneller kullanıldı. Paneller, güneş ışığının belirli dalga boylarını elektrik üretimi için değerlendirirken bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gerekli ışığın bir kısmının geçmesine izin veriyor.

Araştırmacılar, sistemin tarımsal üretime etkisini incelemek amacıyla panellerin altına brokoli ekti. Elde edilen sonuçlarda brokoli veriminin karşılaştırma yapılan açık alanlara yakın seviyelerde kalması dikkat çekti.

Böylece aynı arazide elektrik üretimi yapılırken tarımsal faaliyetlerin de sürdürülebileceği görüldü.

AYNI TARLADAN HEM SEBZE HEM ELEKTRİK ELDE EDİLİYOR

Tarım ve güneş enerjisi üretimini bir araya getiren bu yöntem, agrivoltaik sistem olarak adlandırılıyor. Uygulamanın temel amacı, tarım arazilerinin yalnızca enerji üretimine ayrılmasını önleyerek mevcut alanlardan iki farklı şekilde yararlanmak.

Mor panellerin bir diğer özelliği ise bitkilerin üzerine düşen ışığın miktarını ve niteliğini değiştirmesi. Bu sayede panellerin altındaki yetiştirme koşulları, tamamen kapalı bir alan oluşturulmadan düzenlenebiliyor.

İsveç'teki denemeler, özellikle tarım arazilerinin sınırlı olduğu bölgelerde bu tür sistemlerin kullanılabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte farklı sebzelerin, iklim koşullarının ve panel yerleşimlerinin verim üzerindeki etkisinin ayrıca incelenmesi gerekiyor.