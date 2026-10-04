Yeni Zelanda’da tarım alanlarının ortasına yerleştirilen yüksek kuleli dev pervaneler, özellikle sıcaklığın düştüğü gecelerde devreye giriyor. Don pervaneleri olarak kullanılan sistemler, bağlarda ve meyve bahçelerinde ürünlerin zarar görme riskini azaltmak için hava katmanları arasındaki sıcaklık farkından yararlanıyor.

Yüksek direklerin üzerine yerleştirilen büyük pervaneler, tarım alanının üzerindeki havayı hareket ettirecek şekilde çalışıyor. Soğuk gecelerde zemine yakın bölgede biriken daha soğuk hava ile yukarıdaki daha sıcak hava birbirine karıştırılıyor.

DEV VANTİLATÖRLER DONU NASIL ÖNLÜYOR?

Pervaneler çalışmaya başladığında yukarıdaki daha sıcak havayı zemine doğru yönlendirerek bağların ve meyve ağaçlarının çevresindeki hava sıcaklığının düşmesini sınırlandırmaya yardımcı oluyor. Böylece bitkilerin dona maruz kalma riski azaltılıyor.

SOĞUK GECELERDE DEVREYE GİRİYOR

Don pervaneleri sürekli çalıştırılmak yerine düşük sıcaklıkların ürünler için risk oluşturduğu dönemlerde kullanılıyor. Özellikle gece saatlerinde zemine yakın soğuk hava tabakasının oluşması, sistemlerin kullanılmasının temel nedenini oluşturuyor. Yeni Zelanda’da bu sistemlere üzüm yetiştirilen bağlarda ve farklı meyve bahçelerinde rastlanıyor. Büyük pervaneler geniş tarım alanlarında havanın hareket ettirilmesini sağlayarak ürünlerin don nedeniyle zarar görme riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Sistemin yüksek kuleler üzerinde bulunması, zeminin üzerindeki daha sıcak hava tabakasına ulaşılmasını sağlıyor. Pervaneler bu havayı aşağıdaki soğuk havayla karıştırarak bitkilerin çevresindeki sıcaklığın korunmasına yardımcı oluyor.