Adam Chappell ve Taylor Herren isimli çiftçilerin ekonomik gerekçelerle başladığı ayçiçeği üretimi, bölgedeki doğal yaşam açısından da olumlu sonuçlar doğurdu. Polen ve nektar bakımından zengin olan ayçiçekleri, binlerce arı için önemli bir besin kaynağı oluşturdu. Arıların çiçekler arasında dolaşarak gerçekleştirdiği tozlaşma ise çiftçilere hasat verimini artırma konusunda önemli bir avantaj sağladı.

YENİ BİR GELİR KAPISI AÇMAK İSTEDİLER

Geleneksel tarım ürünlerine alternatif arayan çiftçiler, ABD merkezli kahvaltılık gevrek üreticisi bir şirket ile anlaşarak ayçiçeği yetiştirmeye karar verdi. Hasat edilecek tohumların gıda ve yağ üretiminde değerlendirilmesi planlanırken çiftçiler, aynı zamanda toprağın verimliliğini destekleyecek bir üretim modeli oluşturmayı amaçladı.

Ayçiçeklerinin gelişimini yakından takip eden Chappell, sulama borularının yerleştirilmesi sırasında tarladaki yoğun arı hareketliliğini fark etti. Çiçeklerin açmasıyla birlikte geniş bir beslenme alanına dönüşen tarla, binlerce arıyı kendine çekti.

Bu durum yalnızca doğal yaşam açısından değil, yetiştirilen ürünün verimliliği açısından da önemli bir avantaj sağladı. Çünkü ayçiçeklerinden beslenen arılar, aynı zamanda bitkilerin tohum oluşturmasında önemli rol oynayan tozlaşma sürecine katkıda bulunuyor.

HASAT VERİMİNİ ARTIRABİLİYOR

Güney Dakota Eyalet Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilere göre ayçiçekleri kendi kendine tozlaşabilse de arıların gerçekleştirdiği çapraz tozlaşma, tohum oluşumunu ve ürün verimini olumlu yönde etkileyebiliyor.

Ayçiçeklerinin geniş çiçek tablalarında bulunan çok sayıda küçük çiçek, bal arılarının yanı sıra farklı yabani arı türlerine de besin sağlıyor. Çiçekler arasında dolaşan arılar, taşıdıkları polenlerle bitkilerin üreme sürecini destekliyor.

Özellikle aynı ürünün geniş arazilerde uzun yıllar boyunca yetiştirildiği tarım bölgelerinde, polen taşıyıcı böceklerin yararlanabileceği besin kaynakları sınırlı kalabiliyor. Ayçiçeği gibi çiçekli bitkilerin üretime dahil edilmesi ise tarım arazilerindeki biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine yardımcı oluyor.

Çiftçilerin ekonomik gerekçelerle başladığı ayçiçeği üretimi, böylece tarımsal kazanç ile doğal yaşamın korunmasının aynı arazi üzerinde nasıl bir araya gelebileceğinin örneklerinden biri oldu.