Polonya'nın güneyindeki Gliwice kentinde 60 yaşındaki bir çiftçi, yeni dökülen asfaltı pulluk bağlı traktörüyle sürerek yaklaşık 200 metrelik yolu kullanılamaz hale getirdi. Kentte şok etkisi yaratan olayın ardından gözaltına alınan çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gliwice-Batı Bölge Savcılığı, arazinin kendisine ait olduğunu ve yapılan yol çalışmasının yasa dışı olduğunu öne süren çiftçiyi "yüksek değerde mala zarar vermekle" suçladı. Şüphelinin 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağını açıklayan savcılık, kaçma ve suçu tekrarlama şüphesiyle 3 ay süreyle tutuklama talep etti.

Mahkeme aynı gün talebi onaylayarak tutuklama kararını verdi. Olay anında alkolsüz olduğu belirlenen çiftçinin kullandığı sigortasız traktör ise polis otoparkına çekildi.

Euronews'te yer alan habere göre, Gliwice Belediye Başkanı Katarzyna Kuczynska-Budka, Belediye Yollar İdaresi'nin ilk tespitlerine göre zararın yaklaşık 400 bin zloti (yaklaşık 93 bin euro) olduğunu belirtti. Sadece üst kaplamanın değil, yol altyapısının da ağır hasar aldığını vurgulayan Belediye Başkanı, tutuklanan şahsın geçmişte de kamu malına zarar vermekten kaydı bulunduğunu açıkladı.

Çiftçinin iddialarını yalanlayan Belediye Yollar İdaresi ise caddenin tamamının mülkiyetinin Gliwice Belediyesi'ne ait olduğunu ve herhangi bir özel mülkiyet anlaşmazlığının söz konusu olmadığını kamuoyuna duyurdu.