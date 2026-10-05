Keşif, Avusturya’nın Stein, St. Pantaleon-Erla bölgesinde yapıldı. Innsbruck Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, GeoSphere Austria ve diğer arkeoloji kurumlarıyla birlikte hava görüntüleri ve jeofizik ölçümler kullanarak toprağın altında kalan yerleşimin planını ortaya çıkardı.

TOPRAĞI KAZMADAN ŞEHRİ ORTAYA ÇIKARDILAR

Araştırmacılar, ölçümlerde birbirini düzenli biçimde kesen yollar ve yapı adaları belirledi. Ortaya çıkan plan, yaklaşık 25 ila 30 hektarlık alanı kaplayan yerleşimin belirli bir düzene göre inşa edildiğini gösteriyor.

En dikkat çekici yapılardan biri ise yaklaşık 8 bin seyirci kapasiteli olduğu tahmin edilen amfitiyatro oldu. Yapının büyüklüğü, bugün tarım arazilerinin altında kalan şehrin döneminde önemli bir merkez olduğuna işaret ediyor.

Keşfi daha ilginç hale getiren ayrıntı ise hemen yakındaki askeri kale. Kalenin yalnızca 500 civarında askeri barındırdığı tahmin ediliyor. Bu büyüklükte bir garnizonun yanında 30 hektara yaklaşan planlı bir yerleşim ve 8 bin kişilik amfitiyatro bulunması araştırmacıların dikkatini çekti.

Şehrin dışına uzanan yolların çevresinde geniş mezarlık alanları ve büyük mezar höyükleri de tespit edildi. Bazı mezarların büyüklüğü, yerleşimde yüksek statülü ve varlıklı kişilerin de yaşamış olabileceğini düşündürüyor.

2 BİN YIL ÖNCE NEDEN TERK EDİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Yerleşimin yaklaşık MS 80 civarında gelişmeye başladığı ve MS 180 dolaylarında terk edildiği değerlendiriliyor. Ancak bölgede şehrin büyük bir saldırıyla yok edildiğini veya yakıldığını gösteren belirgin izlere rastlanmadı. Bu nedenle insanların bölgeden farklı bir nedenle ayrılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Araştırmacılar şehrin gerçek adını da belirlemeye çalışıyor. İhtimallerden biri, buranın antik coğrafyacı Klaudios Ptolemaios'un kayıtlarında geçen Claudivium adlı yerleşim olması. Coğrafi bilgiler bölgeyle örtüşse de bunu doğrulayacak kesin kanıt henüz bulunmadı.

Yeni çalışmalarla yerleşimin kimliği ve neden terk edildiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Böylece bugün sıradan bir tarım arazisi gibi görünen alanın altında kalan sokakları, mezarlıkları ve binlerce kişilik amfitiyatrosuyla büyük şehrin hikayesi daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılabilecek.