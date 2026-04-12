Macaristan'ın batısındaki Zalaegerszeg yakınlarında, tarlanın ortasında işlevsiz bir şekilde duran 1,5 milyon dolarlık kavşak, Başbakan Viktor Orban hükümetinin Avrupa Birliği (AB) fonlarını kullanım biçimine yönelik tartışmaların odağına yerleşti.

Bölgenin liman erişimini güçlendirecek bir demiryolu hattı için yaklaşık 500 milyon forintlik AB desteğiyle inşa edilen projenin, aradan geçen yıllara rağmen bağlantı yolunun yapılmaması nedeniyle atıl kalması "yolsuzluk ve plansızlık" eleştirilerini beraberinde getirdi.

ORBAN'IN 16 YILLIK İKTİDARININ BİR PARÇASI

Muhalefet kanadı ve uzmanlar, bu tür projeleri Orban’ın 16 yıllık iktidarında inşa ettiği ekonomik sistemin birer simgesi olarak nitelendiriyor. Budapeşte Yolsuzluk Araştırma Merkezi Direktörü Istvan Janos Toth'un "beyaz fil" (maliyeti yüksek, faydası düşük proje) olarak tanımladığı kavşak, AB’nin demokratik gerileme gerekçesiyle dondurduğu 18 milyar avroluk fon krizinin de temel gerekçelerinden biri olarak görülüyor.

Muhalif liderler, Orban’ın bir yandan AB’yi sert dillerle eleştirirken diğer yandan birlikten gelen kaynakları kendi siyasi ve ekonomik ağını beslemek için kullandığını savunuyor.

BAŞKA ABSÜRT PROJELERDE VAR

Macaristan genelinde benzer "absürt" projelerin varlığına dikkat çeken eski ABD Büyükelçisi David Pressman ve yerel basın, ormanı olmayan arazilerdeki yürüyüş yollarını ve boyu bir metreyi bile bulmayan gözetleme kulelerini bu sistemin somut örnekleri olarak gösteriyor.

MACARİSTAN BUGÜN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Avrupa'nın gözü bugün Macaristan'da gerçekleştirilecek seçimlere çevrildi. Anketlerde öne çıkan Tisza Partisi lideri Péter Magyar, AB ile ilişkileri düzelterek dondurulan fonları serbest bırakma ve yolsuzlukla mücadele vaadiyle kampanyasını yürütüyor.