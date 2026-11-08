Ülkenin Zalaegerszeg kenti yakınlarında inşa edilen kavşak, aslında büyük bir ulaşım projesinin parçası olarak planlandı. Ancak bağlantı yollarının tamamlanmaması nedeniyle yapı, uzun süre tarlanın ortasında tek başına kaldı. Ortaya çıkan görüntü, sosyal medyada da dikkat çekti.

ASLINDA BÜYÜK BİR PROJENİN PARÇASIYDI

Kavşağın, Zalaegerszeg yakınlarında kurulması planlanan bir lojistik merkeze ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Proje kapsamında yeni yolların açılması ve bölgedeki ulaşım ağının geliştirilmesi öngörülüyordu.

Ancak planlanan yatırımların ilerlememesi üzerine kavşak, çevresindeki bağlantı yolları olmadan tamamlandı. Böylece araçların kullanamadığı dönel kavşak, tarım arazisinin ortasında kaldı.

1,25 MİLYON EURO HARCADILAR

Kavşağın yapımı için Avrupa Birliği fonlarından yaklaşık 1,25 milyon euro (500 milyon Macar forinti) kullanıldı. İnşaat 2023 yılında tamamlandı ancak kavşağın hizmet vermesi gereken lojistik merkezinin yapımına başlanamadı.

Bölgedeki dört kısa yolun kavşakta birleşmesine rağmen hiçbirinin işlevsel bir ulaşım ağına bağlanmaması, ortaya sıra dışı bir görüntü çıkardı. Havadan bakıldığında tarlanın ortasında tek başına duran kavşak, kullanılmadan beklemeye başladı.

DEMİR YOLU PROJESİ GECİKTİ

Projenin hayata geçirilememesinin temel nedeni ise lojistik merkezinin ihtiyaç duyduğu demir yolu bağlantısının tamamlanmaması. Metrans şirketi, demir yolu olmadan konteyner terminalinin faaliyete geçemeyeceğini açıkladı.

2026 yılında yayımlanan haberlerde, demir yolu bağlantısının en erken 2029'da hizmete girebileceği belirtiliyor. Bu nedenle milyonlarca liralık kavşağın ne zaman kullanılabileceği belirsizliğini koruyor.