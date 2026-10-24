Birleşik Devletler'in Kansas eyaletinde, Kiowa İlçesi sınırları içindeki Brenham Kasabası'nda yerin yaklaşık 2 metre altına gömülü halde bulunan ve son tartımlara göre yaklaşık 649 kg ağırlığında olan devasa bir göktaşının keşif süreci, mülkiyet yapısı ve bilimsel incelemeleri kayıtlara geçti.

ARAMA VE KEŞİF SÜRECİ

Bölgedeki göktaşı varlığı ilk olarak 1882 yılında Eliza Kimberly'nin ailesine ait arazide taşlar bulmasıyla belgelendi. Bilim insanları, bulunan tüm parçaların atmosfere giriş esnasında parçalanan tek bir göktaşına ait olduğunu değerlendirdi. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi verilerine göre göktaşı, bölgeye üç tondan fazla parça saçmış ve bu parçaların bir kısmı 1.500 yıl önce Amerikan Yerlisi tüccarlar aracılığıyla 1.500 kilometre uzağa taşınmıştır. 1949 yılında aynı bölgeden çıkarılan 1.000 poundluk bir diğer parça hâlihazırda Greensburg'da sergileniyor.

16 Ekim 2005 tarihinde ise Kingston, Arkansaslı göktaşı avcısı Steve Arnold, Allen Binford'a ait tarlada üç tekerlekli araca monte edilmiş özel bir metal dedektörüyle yaptığı tarama sırasında 1.430 poundluk yeni bir parça tespit etti. Çalışma, San Antonio'lu avukat ve jeolog Philip Mani tarafından finanse edildi.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ KAYAÇ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Demir-nikel alaşımına gömülü yeşil olivin kristallerine ve konik bir yapıya sahip olan parça, 'yönelimli palasit' olarak sınıflandırıldı. Keşfedildiği dönemde bu kategoride Avustralya'daki 3.100 poundluk ve Arjantin'deki 1.500 poundluk örneklerin ardından bilinen en büyük üçüncü kayaç olarak kayıtlara girdi.

Keşif sonrası yapılan değerlendirmelerde taşın yedi haneli (milyon dolarlık) değerlere ulaşabileceği öne sürülürken, dönemin basınında tahmini piyasa değeri 600.000 ile 1 milyon dolar aralığında gösterildi. Arazideki hak paylaşımı anlaşması gereği göktaşının mülkiyeti Steve Arnold, Philip Mani ve tarla sahibi Allen Binford arasında paylaştırıldı.

Ekim 2007'nin sonlarında Bonhams Müzayede Evi tarafından satışa sunulan göktaşı için beklenen 630.000 ila 700.000 dolarlık taban fiyata ulaşılamadı. En yüksek teklifin 200.000 dolarda kalması üzerine satış iptal edilerek ürün geri çekildi.