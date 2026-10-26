Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Beldesi Kıran mevkisinde, tarım arazilerinde son bir hafta içerisinde meydana gelen kademeli toprak kayması ve devasa yarıklar bölge halkını tedirgin etti.

EKİM YAPMAYA GİTTİ, GÖRDÜĞÜ MANZARAYLA ŞOKE OLDU

Kıran mevkisinde bulunan tarlasına kışlık ekim hazırlığı yapmak amacıyla giden Hüsamettin Yiğit, toprağın metrelerce yarıldığını ve arazinin kademe kademe çöktüğünü fark etti. Gördüğü tehlikeli manzara karşısında ekim yapmaktan vazgeçen çiftçi, arazideki derin çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaşarak yetkililere seslendi.

"KÖMÜR OCAĞINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bölgede bulunan kömür işletmesinin hemen üst kısmındaki arazide yaklaşık 20 bin metrekarelik sahada 3-4 kademeli kayma yaşandığını aktaran belde sakini Mehmet Salman, durumun her geçen gün daha da tehlikeli boyuta ulaştığını ifade etti. Salman, "Aşağıda faaliyette olan bir kömür ocağımız var, kaymanın oradaki çalışmalardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bütün bunlar bir hafta içerisinde meydana geldi. Buradaki çatlakların bir an evvel kapatılması gerekiyor; insanlar veya otlamaya gelen hayvanlar bu yarıklara düşebilir. Acil önlem bekliyoruz" diye konuştu.

"ELEKTRİK DİREKLERİ YAN YATTI, DEVREYE GİRİLMELİ"

Heyelanın yalnızca tarım alanlarını değil, altyapıyı da tehdit ettiğini vurgulayan mahalle sakinleri, bölgenin enerjisini sağlayan nakil hatlarının risk altında olduğunu kaydetti. Direklerin yana doğru eğildiğini ve yıkılma tehlikesi bulunduğunu belirten Salman, "Hem beldenin hem de maden ocağının elektriğini taşıyan direkler eğilmiş durumda, her an devrilebilir" uyarısında bulunarak yetkili kurumların bölgede ivedilikle inceleme başlatmasını istedi.